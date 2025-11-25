Live TV

Ministrul Sănătății a anunțat finalizarea unui proiect PNRR de peste 15 milioane de lei la Spitalul „Dr. Carol Davila”

Robobete- spital „Carl Davila”
Sursa foto: Facebook/ Alexandru Rogobete
Ce s-a schimbat concret pentru pacienți

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că un nou proiect, finanțat prin PNRR, în valoare de peste 15 milioane de lei, a fost finalizat cu succes la Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila”. Scopul principal al investițiilor este reducerea infecțiilor luate din spital și creșterea siguranței pacienților.

Ministrul a transmis într-o postare pe pagina sa de Facebook că acest proiect reprezintă un pas esențial pentru protejarea pacienților:

„Am închis oficial încă un demers esențial pentru reducerea infecțiilor nosocomiale, una dintre cele mai importante direcții pentru siguranța pacienților”.

Ce s-a schimbat concret pentru pacienți

În cadrul proiectului, laboratorul de microbiologie a fost modernizat, au fost amenajate zone speciale pentru prevenirea infecțiilor, blocul operator a fost renovat și dotat cu echipamente noi, secția de Terapie Intensivă a fost adusă la standarde actuale, iar centrul de hemodializă a fost complet reabilitat.

Ministrul a transmis că aceste schimbări se simt direct în viața pacienților: „Prin PNRR s-a investit exact acolo unde contează cel mai mult pentru pacienți”.

Acesta a explicat că echipamentele moderne ajută la un act medical mai sigur și mai rapid. „Echipamentele noi și infrastructura modernă înseamnă diagnostic mai rapid, riscuri reduse, traseu medical mai clar și un sistem care își respectă pacienții”, a declarat ministrul.

În final, Rogobete a transmis că astfel de proiecte ajută la creșterea încrederii oamenilor în sistemul medical: „Acest proiect arată încă o dată că investițiile bine făcute și echipele pregătite duc la creșterea încrederii în sistem, iar încrederea ne face bine”.

Mesajul său final a fost clar și direct: „Continuăm pe aceeași direcție: reguli clare, infrastructură modernă și grijă reală pentru fiecare pacient. Siguranța nu se explică. Se garantează.”

Editor : A.D.

