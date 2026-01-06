Live TV

Ministrul Sănătăţii invită sindicatele şi societăţile profesionale, săptămâna viitoare, la discuţii pe tema gărzilor de 12 ore

rogobete 3
Alexandru Rogobete. Inquam Photos / George Călin

Ministrul Sănătăţii a anunţat, luni seară, că a cerut echipei din instituţie, sindicatelor şi societăţilor profesionale ca, săptămâna viitoare, să demareze discuţiile pentru a se putea implementa, în spitalele de urgenţă care au multe cazuri, gărzile de 12 ore, nu 24 ca în prezent.

„De câteva luni mă preocupă constant o problemă majoră din sistemul de sănătate: sistemul de gărzi. Nu este o disfuncţie apărută recent, ci una nerezolvată de ani de zile (...) Sistemul de gărzi trebuie reformat, regândit şi adaptat realităţilor din spitale. Nu împotriva personalului medical, ci pentru personalul medical”, a scris, luni seară, pe Facebook, ministrul Sănătăţii.

Alexandru Rogobete a precizat că se lucrează deja la soluţii concrete: împărţirea gărzilor în gărzi la domiciliu, gărzi de monitorizare şi gărzi de urgenţă, plătite diferenţiat, în funcţie de responsabilitate şi nivelul real de solicitare.

„Este însă evident un lucru: în spitalele de urgenţă, pentru anumite specialităţi, este nevoie de introducerea gărzilor de 12 ore, cel puţin într-o primă etapă. Sunt din ce în ce mai convins că acest pas este necesar pentru protejarea personalului medical şi pentru siguranţa pacienţilor. Am cerut echipei din Ministerul Sănătăţii, sindicatelor şi societăţilor profesionale ca, săptămâna viitoare, să ne aşezăm la aceeaşi masă şi să punem pe hârtie o modificare legislativă clară, care să permită introducerea acestui sistem, iniţial în spitalele de urgenţă, acolo unde presiunea este maximă şi unde numărul de pacienţi este foarte mare”, a precizat ministrul.

Potrivit acestuia, este o obligaţie profesională, dar şi una umană.

„Să protejăm personalul medical, pentru că fără oameni nu există sistem. Iar fără un personal medical protejat, nici pacienţii nu pot fi în siguranţă. Vă rog să privim acest demers cu echilibru, cu viziune şi cu strategie. Sistemul de sănătate trebuie adaptat realităţilor de astăzi. Crize vor mai apărea, dar responsabilitatea noastră este să le depăşim inteligent şi să construim soluţii care să facă bine oamenilor din sistem şi pacienţilor”, afirmă ministrul.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, duminică seară, că sunt mai multe inechităţi în ceea ce priveşte gărzile pe care medicii le fac în spitalele din România şi că stretegia gărzilor trebuie total schimbată. Acestea se plătesc la nivelul anului 2017, iar vechimea se calculează în ani, nu în ore de muncă.

 

