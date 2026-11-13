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Exclusiv Ministrul Sănătății, mesaj pentru studenții care vor susține examenul de rezidențiat: „Era marilor șefi de secție s-a terminat”

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Foto: Guliver/GettyImages
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Studenții la Medicină vor susține duminică, 15 noiembrie, examenul de rezidențiat. Prezent în platoul Digi24, ministrul Sănătății le-a transmis acestora să nu-și „piardă curajul, indiferent cine ce le spune. Era marilor șefi de secție care au impresia că o secție dintr-un spital este moștenire de familie sau că ei sunt mici zei în acea secție s-a terminat”.

„Am un mesaj pentru ei. Am avut în toată această perioadă. În primul rând, le urez succes duminică. Ne vedem la Romexpo, la ora 10:00. Voi fi și eu acolo, alături de ei, la examenul de rezidențiat. Pot să le spun doar atât: să nu-și piardă curajul, indiferent cine ce le spune. Era marilor șefi de secție care au impresia că o secție dintr-un spital este moștenire de familie sau că ei sunt mici zei în acea secție s-a terminat. Au în mine, tânăra generație, studenții, rezidenții, specialiștii și așa mai departe, un sprijin. Eu am fost cel care a introdus concursurile pentru șefii de secție”, a transmis Alexandru Rogobete.

Acesta a vorbit și despre un „fenomen” întâlnit pe plan intern și a anunțat o măsură legislativă care va fi aplicată din luna decembrie: „Au apărut foarte multe secții și șefi de secție ca ciupercile după ploaie. Sunt spitale în care s-au înființat secții doar pentru că cineva trebuia să mai fie șef. Și secțiile alea stau goale. Am venit cu o măsură legislativă care se va aplica din decembrie, prin care, dacă o secție are gradul de ocupare mai mic de X%, încă negociem acel procent, timp de 10 luni, de un an, de doi ani, de vedem în cât timp, ea nu mai poate fi secție. Automat se desființează și devine compartiment. Cine vrea să fie șef de secție trebuie să înțeleagă că are responsabilități”.

Ministrul a precizat că printre responsabilități se numără „funcționarea secției și pregătirea generației care vine după noi”. 

„În țara asta sunt profesori la medicină excepționali și sunt multe exemple. Inclusiv mentorul meu, e unul din exemplele pozitive, dar încă există, din păcate, acei profesori care nu lasă după umbra lor nimic crescut, de frică să nu vină cineva să le ia locul.

Trebuie să înceteze această practică și sunt unul dintre cei care se opune ferm, indiferent de presiune. Nu mă interesează presiunea nimănui. Tânăra generație este mai importantă decât cei care țin locurile blocate și nu fac nimic, nici pentru sistemul public și nici pentru pacient”, a mai spus Alexandru Rogobete.

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Editor : A.M.G.

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