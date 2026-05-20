Ministrul Tanczos Barna vrea prelungirea plafonării la alimente. Ce urmează după 30 iunie

Viceprim-ministrul Tanczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii, afirmă că este posibil ca măsura de plafonare a adaosului comercial la produsele alimentare de bază să fie prelungită şi după data de 30 iunie, pe fondul contextului inflaţionist pentru a veni în sprijinul populaţiei.

Cred că este nevoie de o prelungire după 30 iunie”, a declarat ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, miercuri, într-o conferinţă de presă.

El a mai precizat că ştie, mai ales că este de profesie economist, că nu sunt dorite intervenţiile în piaţă, în general, dar dat fiind situaţia actuală cu un nivel ridicat al inflaţiei se poate lua în calcul din nou o astfel de măsură.

Rata anuală a inflaţiei în luna aprilie 2026 comparativ cu luna aprilie 2025 a fost 10,7%, potrivit INS, în timp ce rata inflaţiei de la începutul anului (aprilie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 3,1%.

La finele lunii martie, Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, actul normativ pentru modificarea şi completarea OUG nr. 67/2023, prin care se prelungeşte aplicarea măsurii de limitare a adaosului comercial la produsele alimentare de bază până la data de 30 iunie.

Măsura are ca obiectiv protejarea puterii de cumpărare a populaţiei şi asigurarea accesului la alimente esenţiale, la preţuri corecte.

OUG nr. 67/2023 a instituit o măsură temporară de combatere a creşterii excesive a preţurilor la produse agricole şi alimentare, prin plafonarea adaosurilor comerciale pe întreg lanţul alimentar.

Lista de produse

Măsura se aplică pentru o listă de produse alimentare de bază, respectiv:

  • pâine albă simplă (300-500 g)

  • lapte de consum 1 l (1,5% grăsime, fără UHT)

  • brânză telemea de vacă vrac

  • iaurt simplu de vacă (3,5% grăsime, max. 200 g)

  • făină albă de grâu (până la 1 kg)

  • mălai (până la 1 kg)

  • ouă de găină calibrul M

  • ulei de floarea-soarelui (până la 2 l)

  • carne proaspătă de pui

  • carne proaspătă de porc

  • legume proaspete vrac (ex: roşii, ceapă, castraveţi, morcovi, ardei etc.)

  • fructe proaspete vrac (ex: mere, pere, prune, struguri)

  • cartofi proaspeţi albi vrac

  • zahăr alb tos (până la 1 kg)

  • smântână (12% grăsime)

  • unt (până la 250 g)

  • magiun (până la 350 g)

Măsura de plafonare a adaosului comercial la produsele agroalimentare a fost introdusă iniţial în iulie 2023, pentru 90 de zile, şi a fost prelungită de atunci de mai multe ori. Cota de adaos comercial practicată de procesator este de maximum 20% faţă de costul de producţie, la fel ca şi în cazul comerciantului la vânzarea cu amănuntul şi cash carry.

