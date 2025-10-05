Live TV

Minor sub influenţa alcoolului și fără permis de conducere, prins la volan de poliţişti. Ce amendă a primit

Data publicării:
masina de politie
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Un minor în vârstă de 17 ani, din Hemeiuş, a fost prins de poliţişti în timp ce conducea, sub influenţa băuturilor alcoolice, un autoturism în municipiul Bacău, a informat, duminică, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ).

Şoferul a refuzat, iniţial, să oprească la semnalele poliţiştilor, fiind depistat ulterior de aceştia.

„Conducătorul autoturismului nu a respectat semnalele poliţiştilor şi a continuat deplasarea, motiv pentru care s-a procedat la urmărirea acestuia în trafic. Vehiculul a fost observat de către poliţişti oprind, iar din interior au coborât trei tineri, care au fugit. La scurt timp, cu sprijinul unui poliţist din cadrul Serviciului Rutier Bacău, aflat în timpul liber şi al poliţiştilor din cadrul Secţiei 1 Poliţie Bacău, au fost identificaţi cei trei tineri şi conduşi la sediul poliţiei pentru audieri. Din cercetări a reieşit faptul că persoana care ar fi condus autoturismul este un tânăr de 17 ani, din comuna Hemeiuş, care nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule”, a transmis IPJ Bacău.

În urma testării şoferului cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,27 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Din verificările efectuate s-a stabilit că autoturismul nu deţinea inspecţie tehnică periodică şi nici asigurare obligatorie de răspundere civilă auto valabile, fapt pentru care minorul a fost sancţionat contravenţional cu 4.050 lei.

Totodată, poliţiştii au întocmit pe numele acestuia un dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără a deţine permis de conducere.

Cei trei pasageri din autoturism au fost amendaţi cu câte 1.500 de lei pentru împiedicarea organelor de poliţie să ducă la îndeplinire măsurile legale. 

