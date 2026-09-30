Minus 3,7 grade Celsius la Miercurea-Ciuc. Este a doua oară în această toamnă când se înregistrează valori negative în Harghita

Temperaturile au coborât sub zero grade, miercuri dimineaţa, în mai multe localităţi din judeţul Harghita, cea mai scăzută valoare fiind înregistrată la Miercurea-Ciuc, unde minima a ajuns la minus 3,7 grade Celsius.

Potrivit informaţiilor furnizate Agerpres de meteorologul de serviciu de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud Sibiu, Halada Szilard, valori negative s-au înregistrat şi la Joseni, unde temperatura minimă a fost de minus 1,8 grade, precum şi la Topliţa, unde au fost minus 1,7 grade Celsius.

La Odorheiu Secuiesc, temperatura minimă a fost de 2,1 grade, în timp ce la staţia montană de la Bucin minima a fost tot pozitivă, de 2,8 grade Celsius.

Minimele au fost înregistrate între orele 6:00 şi 7:00, la răsăritul soarelui, în condiţii de vreme stabilă, presiune atmosferică ridicată şi inversiune termică.

În zonele în care temperaturile au coborât sub zero grade a căzut şi brumă.

Halada Szilard a mai precizat că temperaturile sunt mai scăzute decât valorile medii ale perioadei, însă nu reprezintă recorduri.

Este pentru a doua oară în această toamnă când se înregistrează valori negative în Harghita, după ce în noaptea de 27 spre 28 septembrie, la staţia meteo Miercurea-Ciuc, a fost consemnată o minimă de -1,5 grade Celsius.

Pentru următoarea săptămână, meteorologii prognozează în continuare vreme stabilă, relativ frumoasă în timpul zilei, dar cu dimineţi reci, fiind aşteptate temperaturile negative, comparative cu miercuri dimineaţa.

De asemenea, se va înregistra şi brumă.

La Miercurea-Ciuc, furnizarea încălzirii în sistem centralizat a început în cartierele unde asociaţiile de locatari au solicitat acest lucru.

Directoarea Societăţii de Gospodărire Comunală GOSCOM Miercurea-Ciuc, Biro Hajnalka, a transmis, pentru AGERPRES, că în următoarele zile este posibil ca agentul termic să se furnizeze în tot oraşul, cu program de trei-patru ore, dimineaţa şi seara.

Editor : A.P.