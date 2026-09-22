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Mirabela Grădinaru, apel pentru protejarea copiilor în mediul digital. Mesajul transmis la New York, în marja Adunării Generale a ONU

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Mirabela Grădinaru. Sursa foto: presidency.ro
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Partenera preşedintelui Nicuşor Dan, Mirabela Grădinaru, a participat, la New York, la o nouă etapă a dialogului internaţional privind protecţia copiilor în mediul digital, în marja Adunǎrii Generale a ONU, în cadrul evenimentului subliniind nevoia unor reguli de bază comune, care să le ofere copiilor protecţie reală, indiferent de ţara în care se află sau de platformele pe care le folosesc. „Copiii noştri trăiesc deja într-o lume digitală fără graniţe. Iar protecţia lor trebuie să poată trece aceste graniţe împreună cu ei”, a precizat aceasta.

„La invitaţia Primei Doamne a Republicii Turcia, Emine Erdoğan, doamna Mirabela Grădinaru a participat în marja Adunǎrii Generale a ONU, la o nouă etapă a dialogului internaţional privind protecţia copiilor în mediul digital, început la Ankara. Copiii noştri cresc într-o lume în care graniţa dintre real şi digital devine tot mai puţin vizibilă. Învaţă, se joacă, comunică şi descoperă lumea online, iar odată cu aceste oportunităţi apar şi noi responsabilităţi pentru noi, adulţii”, transmite Administraţia Prezidenţială.

Evenimentul, organizat sub patronajul Primei Doamne a Republicii Turcia, împreună cu UNICEF şi Biroul reprezentantului Special al Secretarului General al ONU pentru violenţa împotriva Copiilor, a fost un prilej de a vorbi despre cum putem construi, împreună, un mediu digital mai sigur pentru copii, arată sursa citată.

În intervenţia sa, Mirabela Grădinaru a subliniat nevoia unor reguli de bază comune, care să le ofere copiilor protecţie reală, indiferent de ţara în care se află sau de platformele pe care le folosesc şi a vorbit, de asemenea, despre responsabilitatea pe care o avem cu toţii, state, companii de tehnologie, şcoli si familii, de a pune siguranţa şi binele copiilor în centrul acestui efort.

„La Ankara am vorbit despre un principiu simplu: copiii merită, în mediul digital, acelaşi nivel de grijă şi protecţie pe care încercăm să le asigurăm în lumea fizică. La New York, ducem această discuţie mai departe, către responsabilitate comună şi către standarde de protecţie care să nu se oprească la graniţele unei ţări. Copiii noştri trăiesc deja într-o lume digitală fără graniţe. Iar protecţia lor trebuie să poată trece aceste graniţe împreună cu ei”, a afirmat aceasta.

„Este o responsabilitate pe care o avem faţă de copii şi faţă de lumea în care vor creşte. Iar această responsabilitate începe cu un lucru simplu: să nu lăsăm tehnologia să evolueze mai repede decât grija noastră pentru cei mici”, a mai transmis Mirabela Grădinaru.

Editor : M.I.

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