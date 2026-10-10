Mirabela Grădinaru, de Ziua Mondială a Sănătăţii Mintale: „A cere ajutor nu este un semn de slăbiciune, este un act de curaj”

Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan, a transmis, sâmbătă, un mesaj de Ziua Mondială a Sănătăţii Mintale, în care invită la mai multă grijă, mai multă înţelegere şi mai mult curaj de a vorbi despre sănătatea mintală, arătând că nimeni nu ar trebui să se simtă ruşinat pentru că trece printr-o perioadă dificilă.

„Astăzi, de Ziua mondială a sănătăţii mintale, vreau să vorbim despre ceva ce ne priveşte pe fiecare dintre noi, despre felul în care ne simţim, despre grijile pe care le purtăm şi despre curajul de a spune atunci când avem nevoie: nu sunt bine, am nevoie de ajutor. Uneori, în spatele unui zâmbet se află o îngrijorare, în spatele unui copil tăcut poate fi o teamă, în spatele unui om care pare puternic se poate ascunde o luptă despre care nimeni nu ştie. De aceea, este important să fim mai atenţi unii la ceilalţi, să ascultăm fără să judecăm, să întrebăm: cum eşti? Şi să fim pregătiţi să ascultăm cu adevărat răspunsul”, a afirmat Mirabela Grădinaru, într-un mesaj video pe Facebook.

Ea a arătat că „nimeni nu ar trebui să se simtă ruşinat pentru că trece printr-o perioadă dificilă”.

„A cere ajutor nu este un semn de slăbiciune, este un act de curaj şi de grijă faţă de propria viaţă. Iar pentru copii şi adolescenţi acest sprijin este cu atât mai important. Ei au nevoie să ştie că emoţiile lor contează, că pot vorbi despre ceea ce îi doare şi că nu trebuie să treacă singuri prin momentele dificile”, a punctat aceasta.

Mirabela Grădinaru a îndemnat la o „societate în care sănătatea mintală este privită cu înţelegere, nu cu stigmat, cu empatie, nu cu judecată”.

„Să avem grijă de noi, să avem grijă unii de alţii şi, mai ales, să nu uităm că uneori un simplu «sunt aici pentru tine» poate însemna enorm. De Ziua mondială a sănătăţii mintale vă invit să alegem împreună mai multă grijă, mai multă înţelegere şi mai mult curaj de a vorbi, pentru că sănătatea mintală contează pentru fiecare dintre noi”, a mai transmis partenera de viaţă a preşedintelui.

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Editor : A.M.G.