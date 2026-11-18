Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, se află miercuri și joi la Varșovia pentru conferința internațională „Their future. Our responsibility.”, la invitația adresată de Marta Nawrocka, prima-doamnă a Poloniei. Din delegația Administrației Prezidențiale fac parte și consilierii de stat Vlad Ionescu și Diana Punga.

Evenimentul are loc în cadrul platformei internaționale „Fostering the Future Together”, lansată de prima-doamnă a SUA, Melania Trump, „și urmărește identificarea unor soluții concrete pentru protejarea copiilor și adolescenților în mediul digital, cu accent pe combaterea hărțuirii online, manipulării informaționale, dependenței de ecrane și riscurilor asociate utilizării inteligenței artificiale”, precizează Administrația Prezidențială.

Conferința va fi deschisă de Marta Nawrocka, urmând ca invitații să-și susțină discursurile. Totodată, în cadrul evenimentului va fi realizată și o fotografie de familie.

În intervenția sa, Mirabela Grădinaru va sublinia faptul că prevenția începe prin relațiile pe care le construim cu copiii, printr-un părinte care ascultă, un profesor care observă sau un adult care oferă înțelegere în locul reproșurilor, iar tehnologia ar trebui să consolideze această legătură, nu să o înlocuiască.

De asemenea, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan va susține în mod special importanța educației digitale a copiilor, părinților și profesorilor, precum și accesibilitatea unor canale directe de consiliere și raportare a conținutului dăunător.

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Editor : A.M.G.