Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan, s-a întâlnit, miercuri, cu tinerii designeri care îşi prezintă colecţiile în deschiderea Romanian Fashion Week Bucharest 2025.

Întâlnirea a avut loc într-un cadru informal şi a fost dedicată dialogului cu creatorii aflaţi la început de carieră, precizează comunicatul de presă al Romania Creative Week.

Mirabela Grădinaru a dorit să cunoască mai bine activitatea tinerilor designeri, provocările pe care aceştia le întâmpină în procesul de dezvoltare profesională şi planurile lor de viitor.

Foto: Romanian Fashion Week

Ea i-a felicitat pe tinerii creatori pentru munca, pasiunea şi perseverenţa lor, subliniind importanţa sprijinirii noilor generaţii în ţară, prin acces la educaţie, mentorat şi oportunităţi reale de afirmare, menţionează comunicatul.

Deschiderea oficială a Romanian Creative Week X Bucharest 2025 a avut loc pe 3 octombrie, în prezenţa preşedintelui Nicuşor Dan şi a Mirabelei Grădinaru, la Muzeul Naţional de Artă al României.

Miercuri se desfăşoară secţiunea New Wave a evenimentului, dedicată designerilor aflaţi la început de drum, iar joi va fi Romanian Designers, secţiunea dedicată designerilor consacraţi. Show-urile de fashion sunt găzduite de Studiourile TVR.

Foto: Romanian Fashion Week

Romanian Creative Week este organizat de Federația Patronatelor din Industriile Creative, singura federație patronală reprezentativă la nivel național ce activează în sectorul industriilor creative.

Federațiia a fost înființată în Iași, în august 2011 și a organizat până acum, direct sau prin patronatele membre, mai mult de 100 de acțiuni de promovare națională și internațională a industriilor creative.

Foto: Romanian Fashion Week

