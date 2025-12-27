Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicusor Dan, la Digi24 Data publicării: 27.12.2025 20:59 Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan. Foto: Administrația Prezidențială Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicusor Dan, este azi la Digi24. Este invitata Ionelei Năstase și a lui Adi Hădean la emisiunea „La cină”, de la ora 21.00. Mirabela Gradinaru vorbește printre altele despre viața la Vaslui, despre părinții săi, cum l-a cunoscut pe Nicușor Dan, dar și despre ce s-a întâmplat imediat dupa ce Nicușor Dan a devenit președinte. Despre participarea Mirabelei Grădinaru la emisiunea „La cină” a scris și Nicușor Dan, pe Facebook.„Aştept cu nerăbdare să aflu ce a spus Mirabela despre mine în emisiunea care va fi difuzată la ora 21:00 pe Digi24”, a scris președintele. Editor : M.B. Etichete: nicusor dan la cina mirabela gradinaru Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Prizonieri în Ucraina, doi nord-coreeni fac o mărturisire surprinzătoare 2 Ce se întâmplă cu vremea după valul de frig de Crăciun. Prognoza meteo pentru luna... 3 Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte... 4 Vreme severă în România: Cod galben în 23 de județe și Cod portocaliu de viscol la munte... 5 Ucraina trimite forțe armate suplimentare pentru apărarea orașului Mîrnohrad...