Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicusor Dan, la Digi24

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicusor Dan, este azi la Digi24. Este invitata Ionelei Năstase și a lui Adi Hădean la emisiunea „La cină”, de la ora 21.00.

Mirabela Gradinaru vorbește printre altele despre viața la Vaslui, despre părinții săi, cum l-a cunoscut pe Nicușor Dan, dar și despre ce s-a întâmplat imediat dupa ce Nicușor Dan a devenit președinte. Despre participarea Mirabelei Grădinaru la emisiunea „La cină” a scris și Nicușor Dan, pe Facebook.

„Aştept cu nerăbdare să aflu ce a spus Mirabela despre mine în emisiunea care va fi difuzată la ora 21:00 pe Digi24”, a scris președintele.

