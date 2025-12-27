Mirabela Grădinaru, prima doamnă a României, a vorbit în cadrul interviului difuzat de Digi24 pe 27 decembrie, despre momentul în care l-a cunoscut pe președintele Nicușor Dan. „M-a atras felul lui de a fi, de a privi și de a se raporta la oameni”, și-a amintit partenera de viață a liderului de la Cotroceni.

Mirabela Grădinaru a povestit că în seara în care l-a întâlnit pe Nicușor Dan trebuia, de fapt, să plece acasă, în Vaslui, însă a fost rugată de o prietenă să iasă într-un club din Capitală, celebru la acea vreme printre tineri.

„Îmi aduc aminte foarte bine seara în care l-am întâlnit, în condițiile în care pe zi fusesem la Gara de Nord, îmi luasem bilet pentru a pleca acasă pe după-amiază și între timp s-a întors din Franța o prietenă foarte bună care fusese plecată cu bursă Erasmus. Mi-a zis Mirabela, în seara asta mergem în Club A. I-am zis nu se poate, pentru că eu am bilet la tren (...) A insistat și până la urmă am renunțat la drumul către Vaslui”, a povestit Mirabela Grădinaru, la Digi24.

Ea a amintit și ce a atras-o la Nicușor Dan, în momentul în care l-a întâlnit în club.

„M-a atras felul lui de a de a fi, de a privi și de a se raporta la oameni. Într-un club în care era foarte aglomerat, cu foarte mult fum, pentru că atunci încă se fuma în club, el era foarte relaxat și cu o privire foarte caldă, era foarte atent atât la oamenii din jur. Mi-a acordat o atenție foarte mare și recunosc că m-a atras foarte mult și părul lui creț. Avea un păr mai lung atunci când l-am întâlnit și mi s-a părut fascinant”, a declarat prima doamnă a României.

Mirabela Grădinaru a adăugat că, după prima oară când a fost cu Nicușor Dan acasă la părinții ei, în Vaslui, tatăl ei i-a spus că „e un băiat bun”.

„A fost suficient”, a fost concluzia ei.

