Video Mirabela Grădinaru s-a întâlnit cu Olena Zelenska la Palatul Cotroceni. Prima-doamnă a Ucrainei, vizită la Universitatea București

Olena Zelenska (stânga) și Mirabela Grădinaru (dreapta). Foto: Captură video Digi24/Administrația Prezidențială

Prima-doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, și Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, au avut o întrevedere la Palatul Cotroceni. Ulterior, soția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a fost surprinsă sosind la Universitatea București, unde va avea discuții cu studenții. 

„Olena se va întâlni cu Prima-doamnă a României și va participa la semnarea unor memorandumuri privind aderarea universităților române la Coaliția Globală pentru Studii Ucrainene”, a transmis președintele ucrainean Volodimir Zelenski la sosirea în România, pe X.

Ultima întâlnire dintre Mirabela Grădinaru și Olena Zelenska a avut loc în luna martie, în cadrul summitului „Pregătind viitorul împreună”, organizat de Melania Trump la Casa Albă.

Evenimentul de la Casa Albă a reunit Prime Doamne din mai multe state, reprezentanţi ai companiilor din domeniul tehnologiei şi experţi în educaţie, având ca obiectiv identificarea celor mai eficiente soluţii pentru sprijinirea copiilor şi tinerilor în dezvoltarea şi inovarea prin utilizarea sigură a noilor tehnologii şi a inteligenţei artificiale”, a transmis, miercuri, Administraţia Prezidenţială.

De cealaltă parte, președintele Ucrainei participă la Summitului București 9, găzduit de către Nicușor Dan. La evenimentul din acest an au fost marcate mai multe premiere notabile. Pentru prima dată la o asemenea întrunire au participat și țările nordice, care au aderat recent la NATO.

Declarația Comună a Summitului B9 și al Aliaților Nordici de la București. Direcțiile asumate de către liderii participanți

„Abținere constructivă". De ce nu a semnat Ungaria Declarația Comună de la Summitul B9

