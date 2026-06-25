Scriitorul Mircea Cărtărescu s-a trezit în mijlocul unei controverse, după ce a publicat pe rețelele sociale o poză în care papa Leon al XIV-lea îi strânge mâna, dar care fusese editată cu AI. Într-o reacție pentru Digi24, scriitorul a explicat că a primit fotografia și că nu a știut că a fost editată.

Imaginea originală (vezi mai jos) surprinde mai mulți oameni prezenți la întâlnirea dintre Mircea Cărtărescu și papa Leon, în timp ce aceștia nu apar în cea editată cu AI.

„Eu am primit-o de la cineva în felul ăsta. Am să o schimb imediat cu cea oficială, care încă nu apăruse când am pus-o eu”, a afirmat pentru Digi24 Mircea Cărtărescu.

Fotojurnalistul Octav Ganea a fost cel care a semnalat în mediul online că fotografia publicată de scriitor este editată: „Așa cum se întâmplă de cele mai multe ori și acum au apărut victime colaterale. Papa are o bucată din partea din spate a capului decupată prost. Chiar dacă ulterior am înțeles că dumnealui primise imaginea în cauză de la altcineva și nu era cel care o modificase, tot rămâne impresia generală pe care o avem acum despre societatea din ziua de astăzi, și anume că nu mai distingem modificarea de imagine de realitate”.

Totodată, scriitorul a mărturisit că l-a emoționat întâlnirea cu Papa Leon la Vatican: „Pentru mine a fost ceva total neașteptat și minunat. Am simțit foarte multă liniște în el”.

Între timp, Mircea Cărtărescu a șters poza editată și a înlocuit-o cu cea originală.

Cu ocazia împlinirii a 100 de ani de când a fost înființată Libreria Editrice Vaticana (LEV), Sfântul Părinte Leon al XIV-lea a primit în audiență un grup de scriitori și scriitoare din întreaga lume, printre invitați numărându-se și scriitorul român Mircea Cărtărescu ale cărui opere narative au fost traduse în limba italiană. Întâlnirea a avut loc miercuri, în cursul dimineții, în Sala adiacentă Aulei Paul al VI-lea din Vatican.

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Editor : A.M.G.