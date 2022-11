Capacitatea Ucrainei de a rezista invaziei rusești depinde de susținerea Occidentului, iar aliații NATO sunt deciși să continue să sprijine militar și umanitar Ucraina, a declarat Mircea Geoană, secretarul general adjunct al alianței nord-atlantice, într-un interviu pentru Digi24 și Digi24.ro. Geoană a arătat că statele membre NATO își sincronizează eforturile de a furniza echipamentele necesare Ucrainei, precizând, în același timp, că „stocurile rusești sunt masiv subțiate de durata războiului, pe care n-au anticipat-o”. Adjunctul NATO a vorbit despre un plan G7-UE de a reface infrastructura energetică a Ucrainei, precizând însă că trebuie implementat în paralel cu întărirea apărării antiaeriene a țării, pentru ca infrastructurile civile să fie protejate.

Cristina Cileacu: - Domnule secretar adjunct NATO, Mircea Geoană, vă mulțumim pentru acest interviu exclusiv pentru Digi24 și Digi24.ro. Secretarul general NATO spunea ieri că va fi o pace durabilă doar dacă nu agresorul câștigă războiul. Cât de mari ar mai fi șansele ca Rusia să prelungească foarte mult acest război în defavoarea Ucrainei?

Mircea Geoană: - Poate că apare ca un paradox faptul că noi susținem că, dacă Ucraina este mai puternică pe terenul de luptă, cu atât mai rapidă va fi pacea. Pentru că singura modalitate ca Rusia și conducerea de la Kremlin să schimbe abordarea față de acest război pe care l-au pornit în mod nejustificat și care face atât de multe victime (este) să schimbăm calculul strategic pe care Rusia îl are. O Ucraină puternică, care se apără, care își recuperează teritoriul, accelerează drumul către pace. Pare paradoxal, dar aceasta este realitatea. Suntem evident hotărâți să-i sprijinim pe ucrainieni, o merită cu prisosință. Ne apără și pe noi într-o manieră directă și indirectă, ne apără valorile și de aceea credem că, deși acest război va mai dura, probabil este foarte important ca Ucraina să iasă din această perioadă de mare încercare întărită, suverană și atingându-și obiectivele pe care și le stabilește.

Cristina Cileacu: - Când spunem că acest război va mai dura probabil, ne gândim la anul viitor sau ne gândim la un termen de ani de zile?

Mircea Geoană: - Am avut două întâlniri foarte interesante cu ministrul (ucrainean de externe Dmitro) Kuleba: o întâlnire bilaterală cu secretarul general (NATO) și cu noi, echipa noastră de la conducerea NATO, și una, evident, în formatul ministerial de ieri seară. Este interesant cum Ucraina și conducerea ucraineană privesc și anticipează următoarele câteva luni. Numărul 1: ceea ce am reținut de la Dmitro Kuleba este că nu credem și ei nu cred - și împărtășim această opinie - că această iarnă va fi o iarnă militară, vorbim de înghețată. În acest moment, în zona Bahmut, în alte zone se întâmplă operațiuni militare, există activitate militară și este posibil ca iarna să nu fie atât de domoală din punct de vedere militar.

Ceea ce a spus Dmitro Kuleba este foarte interesant și am avut această discuție și în formatul inedit de aici, de la București, formatul G7+, pe care ministrul federal de externe Berbog l-a convenit și mă bucur foarte mult - capitala țării mele să aibă o dublă premieră o ministerială de externe a NATO și un G7+.

Și tot Dmitro Kuleba spune un lucru foarte interesant: este important să coordonăm sprijinul pentru Ucraina, pentru sistemul de apărare antirachetă, de care au foarte mare nevoie și pe care continuăm să-l acordăm, aliații și partenerii noștri, dar și efortul de refacere a infrastructurii energetice a Ucrainei. Pentru că, pe de o parte, există resurse și intenție și un plan G7 - UE discutat ieri, să restabilim infrastructura energetică, într-o perioadă foarte grea pentru populația ucraineană, dar să avem și apărarea antirachetă, pentru că altfel le reparăm, rușii le dărâmă din nou și intrăm într-un cerc vicios. Deci a spune că ceea ce anticipăm sunt câteva luni de zile care, deși vor fi ușor mai lente militar, vor fi extrem de energice din punct de vedere strategic, politic și economic. Suntem aici cu Ucraina și vom rămâne alături de ei în acest efort pe care îl ducem împreună.

„Stocurile rusești sunt masiv subțiate de durata războiului”

Cristina Cileacu: - Ministrul Kuleba a venit ieri cu o listă scurtă. Dincolo de faptul că a spus că vrea mai repede, mai repede, mai repede, a făcut o listă scurtă de echipamente militare pe care le dorește, pe lângă generatoarele de care au nevoie să țină țara în viață, la propriu. Ce se poate da de pe lista respectivă în termenul rapid pe care l-a cerut ministrul ucrainean?

Mircea Geoană: - Este evident faptul că ritmul și războiul de artilerie în principal... pentru că avem două componente importante: avem o componentă de apărare antirachetă, vedem că Rusia folosește pe scară largă resursele pe care încă le are și este important să continuăm să sprijinim Ucraina în sistemul de apărare antiaeriană. În același timp, observăm un consum foarte mare de muniție, de toate calibrele, în principal calibru mare, pe de o parte calibru de tip sovietic, pe care echipamentele ucrainiene încă le folosesc, inclusiv tancurile ucrainiene folosesc muniție de tip sovietic, care nu se găsește prea ușor. Chiar dacă sunt țări care încă mai au producție de tip sovietic - nu sunt multe, prin flancul estic - două-trei țări nu sunt suficiente.

De aceea, pledoaria lui Dmitro Kuleba și a conducerii ucrainiene, inclusiv pe canal militar, este aceea de a putea să avem suficientă capacitate să le realimentăm stocurile de muniție. Același lucru este valabil și pentru capacitatea de producție din țările aliate, pentru că trebuie să spunem că foarte multe țări, inclusiv țări mari, cu depozite semnificative, au început să ajungă într-o zonă în care stocurile naționale trebuie să fie mai atent privite. De aceea secretarul general și noi toți vorbim cu industria de apărare, pentru a le da credibilitate, predictibilitate, pentru că, dacă vor trebui să investească mai mult și o vor face, au nevoie de claritate. NATO este singurul loc în care 32 de aliați, de o manieră transparentă și predictibilă, își pun planurile de apărare într-o manieră sincronizată, astfel ca industria să știe ce are nevoie, să-și poată mări capacitatea. Să ajutăm pe ucrainieni în continuare la volumele necesare, să ne ajutăm pe noi la volumele necesare.

Cristina Cileacu: - Și de partea cealaltă, pentru că și rușii folosesc foarte multă muniție.Din informațiile pe care le au acum aliații, mai au cu ce să producă, mai au cu ce să întrețină acest război sau intră deja în rezerva strategică de muniție pe care o are Federația Rusă?

Mircea Geoană: - Evident că stocurile rusești sunt masiv subțiate de durata războiului, pe care n-au anticipat-o, și de capacitatea industrială a Rusiei. Deci Rusia are două probleme. O problemă legată de faptul că sectorul său industrial militar depinde foarte mult de importul tehnologic din Occident, pe tot ce înseamnă muniție de precizie - și acolo suferă foarte mult. La muniție de mai joasă precizie, de generații mai vechi și care produc și pagube semnificative, care nu au același nivel de de acuratețe în lovire, încă au, și acolo se produce cea mai mare pagubă la nivelul populației. Uitați-vă câte improvizații trebuie să folosească Rusia pentru a-și continua acest atac împotriva infrastructurilor și a instalațiilor din Ucraina. Evident că există încă capacitate, există o mobilizare a Federației Ruse, e clar că industria lor este mobilizată la maxim, dar pentru aceste câteva luni de care vorbeam, cred că ambele părți au suficiente resurse pentru a continua în ritm susținut această confruntare.

„Flancul estic este acum de la Marea Nordului până la Mediterană”

Cristina Cileacu: - Președintele României a făcut o declarație publică în timpul acestui summit NATO de la București, spunând că România are nevoie de mai multă prezență militară și de mai multe echipamente militare. Ce vom primi în plus de la NATO? Și ca o continuare a acestei întrebări: este România în momentul de față, să spunem, aptă să primească mai multă prezență militară, în condițiile în care infrastructura critică este cum este?

Mircea Geoană: - La Madrid, liderii noștri au decis în mod foarte clar că trecem de la logica precedentă la o altă logică de apărare, descurajare pe flancul estic. Valabil pentru România, valabil pentru baltici, valabil pentru polonezi, pentru bulgari, pentru toți. Noi la NATO ne uităm de o manieră coerentă la întregul flanc estic și la întreaga suprafață și teritoriu al alianței noastre. Noi ne uităm 360 de grade. Ceea ce solicită România este perfect legitim. S-a decis la Madrid o creștere cantitativă și calitativă a ceea ce înseamnă prezența militară NATO în România, foarte probabil la nivel de brigadă, până anul viitor. E un lucru care depinde de NATO până la un anumit punct, depinde și de țările care s-au angajat în plan bilateral cu România să participe la grupul de luptă sau Statele Unite, în plan bilateral cu România. Deci există, dacă vreți, mai multe canale de a încuraja aceste lucruri cu noi, cu NATO, și suntem foarte deschiși. De aceea suntem aici la București, la această întâlnire de miniștri de externe, pentru a da un semnal că zona Mării Negre este importantă, că România este importantă. Nu suntem întâmplător la București la această ministerială, nu vom fi întâmplător la summit-ul de la Vilnius, din iulie anul viitor, pentru că flancul estic este important. Nu întâmplător avem pentru prima dată Suedia și Finlanda cu miniștrii de externe prezenți la un summit NATO, pentru că flancul estic este acum de la Marea Nordului până la Mediterană, pe la Marea Neagră și la Marea Baltică. Nu întâmplător, ministrul moldovean de externe este prima dată la o întâlnire NATO, deci este nevoie atât politic, cât și militar, de coerență, de descurajare. Și NATO este aici să apere România, și românii se pot baza pe NATO.

Cristina Cileacu: - Din discuțiile care au fost cu secretarul Departamentului de Stat, Antony Blinken, avem promisiuni extra pentru România, de data aceasta?

Mircea Geoană: - Mă bucur foarte mult că Toni Blinken a fost la București și în prima vizită bilaterală a unui secretar de stat după 2005. Mă bucur mult că a marcat alături de liderii țării cei 25 de ani de parteneriat strategic între România și SUA. Am fost unul dintre cei care au pus bazele acestui parteneriat. Nu am discutat aici în detaliu ceea ce America dorește, poate sau România își dorește să aibă în plus de la Statele Unite, dar aș putea spune că acest partener strategic este excepțional de vital și sunt convins că putem conta și în plan bilateral pe Statele Unite, principalul aliat strategic al României.

Editor : B.P.