Mircea Lucescu: „Am simțit că nu pot respira. M-am enervat foarte tare când am început să fac analiza meciului cu Turcia”

Mircea Lucescu (80 de ani) a oferit mai multe detalii despre starea sa de sănătate, după ce a a fost transportat la Spitalul Universitar de Urgență din București în cursul zilei de duminică, scrie DigiSport.

Incidentul a avut loc la trei zile de la ratarea calificării la Cupa Mondială din vară. Naționala României a fost invinsă de Turcia, scor 0-1, la Istanbul, în semifinala barajului pentru Campionatul Mondial și astfel a ratat un nou turneu final, potrivit Golazo.ro.

Mircea Lucescu: ”M-am enervat foarte tare când am început să fac analiza meciului cu Turcia. De aici mi s-a făcut rău”

Mircea Lucescu oferise o primă reacție la scurt timp de la anunțul Federației Române de Fotbal, dar acum selecționerul României a explicat pe larg de la ce a pornit starea sa de rău.

Lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău la antrenament și a fost dus la spital. Burleanu: „E pe mâini sigure”



”Il Luce” a subliniat că a făcut o nouă analiză asupra meciului cu Turcia, iar greșelile pe care le-a revăzut i-au creat o stare de nervozitate, ceea ce a dus la fibrilații. Acum, Lucescu se află la Spitalul Universitar unde va fi supus mai multor controale medicale.

„M-am enervat foarte tare când am început să fac analiza meciului cu Turcia, chiar dacă au trecut deja 3 zile. Și de la starea asta de nervozitate mi s-a făcut rău. Am simțit că nu mai pot respira normal.

Sub nicio formă n-am suferit un stop cardiac, că am văzut că unii așa au scris. Au fost fibrilații. Mi s-a mai întâmplat prima dată când eram la Brescia. Era foarte frig afară atunci și m-au dus la spital. Mi-au zis că dacă nu ies singur din fibrilații, atunci în dimineața următoare îmi vor face șocuri, dar dimineața îmi revenise pulsul.

Apoi, am pățit asta cu fibrilații și la finalul anului trecut. Acum iarăși. O să mai fac mâine un alt set de investigații.

Unde să mai plec? Cine mă lasă să mă duc după toată tevatura asta care a ieșit azi? Sper să se descurce băieții și fără mine, deși nu pot să pricep rostul unui astfel de meci și de ce FIFA a decis așa.

Am făcut niște erori… Și la faza golului, nu se poate să tratăm așa… Nu se poate… De-asta m-am și supărat și astăzi atât de tare.”, a spus Mircea Lucescu.

Meciul Slovacia - România se joacă marți, de la 21:45.

Editor : Sebastian Eduard