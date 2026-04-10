Legendarul antrenor Mircea Lucescu va fi înmormântat astăzi, la Cimitirul Bellu, cu onoruri militare, după o viaţă dedicată fotbalului. Sicriul cu trupul său neînsufleţit a fost depus miercuri, la Arena Naţională, iar toţi cei care l-au iubit şi preţuit şi-au putut lua rămas bun până joi la ora 20.00.

Peste 15.000 de oameni au trecut pe la catafalc, unde a stat Răzvan Lucescu, dar şi copiii săi Matei şi Marilu. Astăzi, cortegiul funerar se va deplasa de la Arena Naţională către Biserica Sfântul Elefterie, unde slujba de înmormântare va începe la ora 10:00. Participarea la biserică este strict limitată la familie şi invitaţii apropiaţi.

Ultima etapă a ceremoniei va avea loc începând cu ora 12:20, la cimitirul Bellu. Momentul înhumării va fi precedat de onoruri militare, recunoscând astfel meritele deosebite ale regretatului antrenor.

Ora 13:10: Înhumarea propriu-zisă. Conform dorinţei familiei, accesul publicului larg va fi restricţionat în incinta cimitirului, zona fiind delimitată exclusiv pentru cercul restrâns de apropiaţi.

Mircea Lucescu a murit, marţi, la vârsta de 80 de ani. El a condus ultimul său meci în 26 martie, când naţionala României a fost învinsă de Turcia în barajul pentru Cupa Mondială.

El şi-a dedicat peste 60 de ani fotbalului, fiind unul dintre cei mai iubiţi şi respectaţi antrenori din lume.

Omagiile au curs necontenit în ultimele trei zile, iar Il Luce va rămâne pentru totdeauna în istoria şi în inimile suporterilor din fotbalul românesc, turc şi mondial.

Editor : Ș.R.