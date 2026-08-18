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Video „Miroase a gunoaie și gaze”. Peste 500 de reclamații în 24 de ore în București. Garda de Mediu a început controale

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ARH EDL ILUSTRATIE GROAPA DE GUNOI VIDRA VO 180826_01897
Groapa de gunoi Vidra. Foto cu caracter ilustrativ Digi24
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Mai multe cartiere din București au fost afectate, în noaptea de luni spre marți, de un miros puternic de gunoi și gaze, care i-a determinat pe sute de oameni să reclame aerul greu de respirat. Garda de Mediu a primit 511 sesizări în ultimele 24 de ore și a început controale.

Cele mai multe reclamații au venit din Sectorul 4 al Capitalei, unde locuitorii din mai multe zone au semnalat mirosul persistent. Printre cartierele și zonele afectate se numără Tineretului, Emil Racoviță, Brâncoveanu și Luică.

„Miroase a gunoaie și gaze”, au reclamat bucureștenii pe rețelele sociale, unde numeroase mesaje despre aerul greu de respirat au fost publicate pe parcursul nopții.

Mirosul neplăcut ar fi fost resimțit, potrivit relatărilor locuitorilor, și în sectoarele 2 și 3.

Reprezentanții Primăriei Sectorului 4 au făcut verificări după reclamațiile locuitorilor, însă nu au identificat pe raza sectorului o sursă care să genereze mirosurile semnalate.

Pentru că instituția nu are autoritatea de a face controale în afara Sectorului 4, sesizările au fost transmise mai departe către Garda de Mediu.

Potrivit Gărzii de Mediu, în ultimele 24 de ore au fost primite 511 reclamații, cele mai multe din Sectorul 4.

În urma numărului mare de sesizări, comisarii au început mai multe controale pentru a identifica sursa mirosului. Una dintre zonele în care au fost demarate verificări este cea a depozitului de deșeuri de la Vidra.

Problema nu este semnalată pentru prima dată. Pe 11 august, mai multe persoane au protestat în fața sediului Gărzii de Mediu față de poluare și mirosurile neplăcute.

Oamenii au inițiat și o petiție prin care cer autorităților și Gărzii de Mediu găsirea unui alt amplasament pentru depozitarea deșeurilor, într-o zonă mai izolată și aflată la distanță de locuințe.

Editor : Ș.A.

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