Misterul mirosului insuportabil care a cuprins Brașovul. Localnic: „E chimic, ți se face greață”

Sunt luni întregi de când în mai multe cartiere ale municipiului Braşov se simte un miros greu de suportat. Toată lumea îl simte, dar nimeni nu poate face nimic. Două sunt sursele posibile ale mirosului, de care vorbesc oamenii: groapa de gunoi a oraşului sau gunoiul de grajd, folosit de o firmă drept îngrăşământ pentru culturile din apropierea localităţii. Autorităţile nu pot afla de unde vine mirosul şi nici nu au aparatura cu care să măsoare precis depăşirile în concentraţiile maxim admise de substanţe urât mirositoare.

Mirosul se simte frecvent, chiar şi în zilele friguroase, în majoritatea cartierelor Brasovului. Totul a început în această vară. Iniţial, oamenii şi-au privit repetat talpa încălţărilor. Nu a trecut mult şi s-au obişnuit cu mirosul persistent din oraş.

"Mi s-a-ntâmplat, în vara asta, aproape în fiecare dimineaţă să simt", muscă, "Este un miros de gunoi stricat de multă vreme. Ca o ghenă foarte veche miroase", locanică.

"Nu-i normal, într-un oraş de munte, care are un logo Take a Breath of Mountain Air, adică Ia o gură de aer de munte, să se simtă mirosurile astea. În foarte multe zile e un miros chimic, de la care ţi se face greaţă", locanic.

"Oamenii sunt nemulţumiţi de mirosul care persistă în cartier, în cartiere şi aici vorbim de diferite cartiere. De exemplu, ieri mirosul era şi în centrul oraşului" , Sorin Toarcea, purtător de cuvânt Primăria Braşov.

De unde vine acest miros? La începutul lunii august, Garda de Mediu a amendat cu 50 de mii de lei gestionarul depozitului de deşeuri al municipiului Braşov, pentru nereguli în funcţionarea unităţii. La sfârşitul aceleiaşi luni, tot Garda de Mediu a găsit o altă sursă: dejecţiile de pui, folosite drept îngrăşământ de o companie agricolă. Sursa indicată a mirosului a fost aceeaşi şi la jumătatea lunii noriembrie. Am trecut de jumătatea lunii decembrie şi autoritatea nu mai ştie de unde vine mirosul.

"Nu am identificat nicio sursă, până acum. În momentul de faţă, avem două echipe care patrulează în zona limitrofă Braşovului, respectiv ocolitoare şi localităţile lipite de Braşov. Încercăm să identificăm sursa. Totuşi, pare să fie un miros de natură orgnică. Am pus o monitorizare permanentă şi în jurul depozitului de deşeuri autorizat, al Braşovului", Mircea Paraschiv, inspector şef Garda de Mediu, CJ Braşov.

Am solicitat puncte de vedere atât din partea firmei care gestionează depozitul de deşeuri, cât şi din partea companiei care fertilzează culturile cu dejecţii de pui. Niciuna din firme nu a răspuns solicitării.

"Firma care se ocupă de fertilizarea terenurilor agricole în cauză are sediul în comuna Prejmer, din judeţul Braşov. Reprezentanţii firmei au refuzat să facă orice comentariu, legat de această situaţie", Claudiu Loghin, jurnalist Digi24.

Legal, singurul criteriu pe care firma trebuie să îl îndeplinească este să nu împrăştie mai mult de 50 de tone de deşeuri de pui la hectar. Oficialii APIA au declarat în vară, pentru Digi24, că firma respectă acest criteriu. Problema e departe de rezolvare, câtă vreme Garda de Mediu nu are un aparat şi norme legale, cu care să poată stabili ce substanţe provoacă mirosul insuportabil şi care sunt concentraţiile acestor substanţe.

Reporter: Claudiu Loghin

Operator: Szabo R., Rapo. Z

Etichete: