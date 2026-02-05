Live TV

Video Miruță a sesizat DNA în urma unui control la Batalionul 52 Geniu Tisa de la Satu Mare: comandantul a fost demis. Lista de nereguli

Data publicării:
radu miruta
Radu Miruță. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunțat joi că, în urma unui control făcut la Batalionul 52 Geniu Tisa de la Satu Mare, au fost găsite mai multe nereguli, printre care ocuparea ilegală a unor posturi de soldat şi soldat gradat profesionist, modificarea rezultatelor la selecţia unor candidaţi. De asemenea, au fost inventate activităţi pentru încasarea unor sume de bani care au dus chiar la creşterea pensiei, a adăugat ministrul. Miruţă a declarat că au fost identificate situaţii în care militarii din această unitate erau folosiţi pentru activităţi în gospodăriile superiorilor. În urma acestor constatări, au fost trimise documente către DNA şi a fost întrerupt mandatul comandantului.

„În urma controlului operativ, la Batalionul 52 Geniu Tisa de la Satu Mare s-a găsit ocuparea ilegală a unor posturi de soldat şi soldat gradat profesionist, s-a găsit situaţia modificării rezultatelor de selecţie a unor candidaţi, astfel încât să fie declaraţi admişi cei care fuseseră declaraţi respinşi. S-a găsit modificarea rezultatelor, iar în conformitate cu declaraţiile unora dintre cei implicaţi, schema asta s-a întâmplat inclusiv prin sume de bani date celor care organizau aceste selecţii. Au fost, de asemenea, inventate de personalul militar de acolo activităţi inexistente, activităţi inexistente care au fost inventate pentru a se încasa sume de bani, sume de bani care, pe lângă faptul că au fost încasate pe activităţi care n-au fost desfăşurate, au dus la creşterea pensiei pentru cei care îşi autoinventaseră astfel de activităţi şi la 2.000 de lei pe lună în plus pentru pensie”, a declarat ministrul Apărării, joi, într-o conferinţă de presă, potrivit News.ro.

Radu Miruţă a precizat că alte nereguli descoperite au vizat utilizarea camioanelor militare în scopuri personale şi o reţea de magazine ilegală.

„S-a găsit, tot în această unitate, utilizarea camioanelor militare în scopuri personale. S-a găsit o reţea de magazine ilegală care nu îndeplinea absolut nicio condiţie şi care nici măcar nu îndeplinea condiţiile sanitare, nu declara absolut nicio sumă de bani. Au fost identificate situaţii în care militarii din această unitate erau folosiţi de superiori pentru activităţi în proprietăţi şi curţi personale. Au fost găsite situaţii de tăieri masive şi ilegale de lemn care au fost duse în mediul gospodăresc al celor care conduceau unitatea, utilizându-se inclusiv camioanele militare pentru transportul acestor mase lemnoase. Au fost găsite misiuni fictive de transport al personalului din conducere, pentru care se decontau combustibili şi sumele de bani aferente deplasării”, a adăugat ministrul Apărării.

El a enumerat măsurile luate în urma descoperirii acestor nereguli.

„În urma acestor lucruri pe care le-am descoperit la această unitate, la acest Batalion 52, documentele au fost ridicate şi înaintate structurilor abilitate, un calup destul de mare de oameni au fost trimişi către Direcţia Naţională Anticorupţie. S-a dispus întreruperea mandatului domnului comandant şi organizarea unui nou concurs. Am solicitat verificarea cu anularea concursurilor care au fost identificate că s-au desfăşurat ilegal. Magazinele din interiorul garnizoanei au fost evident desfiinţate şi am depus măsuri pentru recuperarea prejudiciilor. Da, sper să fie un caz izolat. Armata are o capacitate de a elimina astfel de cazuri care se întâmplă, sper, pe la un câte un colţ, însă corupţia nu are prea mulţi părinţi şi corupţia are zero toleranţă din punctul meu de vedere”, a mai declarat Radu Miruţă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ora de vară 2026. Foto Getty Images
1
Ora de vară 2026: Data de la care ceasurile se dau înainte și se întunecă mai târziu
controlor
2
Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_06_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Neplata primei zile de concediu medical: Bolojan spune că a fost propusă de Ministerul...
nicusor dan sustine un discurs
4
Nicușor Dan, prima reacție după acuzațiile SUA privind influențarea alegerilor...
Kelemen Hunor
5
Președintele UDMR crede că profesorii trebuie să rămână cu normele didactice actuale...
”Cea mai periculoasă femeie din lume” a intrat în istorie
Digi Sport
”Cea mai periculoasă femeie din lume” a intrat în istorie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Radu Miruță.
Miruță pune tunurile pe Steaua: bugetul clubului sportiv va fi redus drastic. Verificări sunt anunțate și la Spitalul Militar
alexandru rogobete
Rogobete: Neplata primei zile de concediu medical va fi nuanțată, cu excepții pentru pacienții vulnerabili
Robert Negoiță, primarul sectorului 3, sosește la sediul DNA din București.
Robert Negoiță, audiat de procurorii DNA. Primarul Sectorului 3 al Capitalei este vizat într-un dosar de corupție
concediu medical-gettyimages
USR anunță că va vota amendamentul ca toţi bolnavii cronici să beneficieze de plata primei zile de concediu medical
exercitii militare smardan
Exerciții româno-americane la Smârdan. Nicușor Dan: „Activitățile comune ne cresc capacitatea de acțiune în cadrul NATO”
Recomandările redacţiei
alexandru nazare face declaratii
Alexandru Nazare a anunțat un pachet de relansare economică care mută...
Vladimir Putin dă mâna cu Donald Trump
SUA și Rusia, pe punctul de a încheia un acord crucial pentru...
donald trump
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru...
george simion cu o sapca rosie maga in mana
Controversa contractului de 1,5 milioane de dolari pentru promovarea...
Ultimele știri
Ministrul Energiei, despre prețul gazelor: „Garanția este că românii nu vor plăti mai mult în următorul an”
Ceferiști acuzați că luau șpagă au cerut ajutorul Chat Gpt ca să scape de dosare. Ce voiau ei să afle de la Inteligența Artificială
Licitație majoră la Năvodari: 58 de sectoare de plajă vor putea fi închiriate pentru o perioadă de 10 ani
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Miliardarul Nelson Peltz, primele declarații despre scandalul din familia Beckham: „Fiica mea și Brooklyn...
Cancan
Gestul BIZAR făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o...
Fanatik.ro
Adrian Mititelu jr., ironic cu Mihai Rotaru după decizia instanței pentru Universitatea Craiova: „Îi urez să...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Mihai Stoica, prima reacție despre un transfer al lui Kevin Ciubotaru la FCSB! Update
Adevărul
STENOGRAME Angajații CFR acuzați de mită s-au consultat cu ChatGPT înainte de audieri. „Vrei să îți spun cum...
Playtech
Liviu Dragnea, de nerecunoscut! Fostul lider PSD nu mai arată cum îl ştii, cea mai recentă apariţie a ridicat...
Digi FM
Cum arată viața în Moscova pentru doi români stabiliți acolo de 20 de ani: „A devenit un coșmar, trăim pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Mulțumesc, nea Gigi. Nici nu visam la 1.000.000 €”. Becali l-a făcut milionar, apoi i-a închis ușa-n nas...
Pro FM
Ce pedeapsă a primit femeia care a terorizat-o ani întregi pe Mădălina Ghenea: "Stresul a fost imens...
Film Now
Jason Bateman, în mijlocul criticilor, după o discuție "ruptă de realitate" cu solista Charli XCX: "De ce nu...
Adevarul
Scrisoarea unui șofer către polițiști după ce a fost amendat pentru depășirea vitezei cu doar 0,08 km/h: „Am...
Newsweek
600 lei pierduți la pensie după anularea indexării. Cum pot pensionarii recupera banii? Inclusiv cei militari
Digi FM
Un bărbat beat s-a dezbrăcat în avion și a făcut scandal. A cerut să fie lăsat să coboare, în plin zbor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Mini, pisicuța călătoare. Trăiește într-o dubă alături de stăpânul ei, un bărbat de 37 de ani: "Ne-am adaptat...
Film Now
Jennifer Esposito, fosta soție a lui Bradley Cooper, și-a pierdut casa pe care „a ipotecat-o” pentru a...
UTV
Gheorghe Hagi a împlinit 61 de ani. Cristiano Ronaldo și Neymar s-au născut în aceeași zi cu „Regele”...