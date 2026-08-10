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Miruță cere mai multe produse românești pentru Apărare. „Vehiculele destinate Armatei Române poartă eticheta «Fabricat în România»”

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masini de lupta noi
Surs[ foto: MApN
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Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a cerut o implicare mai mare a companiilor româneşti în furnizarea componentelor şi elementelor necesare producţiei de echipamente militare. „Obiectivul nostru este ca investiţiile în înzestrarea Armatei să contribuie, în cât mai mare măsură, şi la dezvoltarea capacităţilor industriale din România”, afirmă Miruţă.

Ministrul interimar al Apărării Naţionale, Radu Miruţă, s-a aflat, luni într-o vizită la unităţile de producţie ale Otokar şi Rheinmetall din cadrul complexului Automecanica Mediaş, unde sunt produse vehiculele militare COBRA II şi unde urmează să fie realizate, pentru Armata României, platformele SKYNEX, SKYRANGER şi LYNX, potrivit unui comunicat MApN.

Ministrul a fost însoţit de însoţit de şeful Statului Major al Apărării, general Gheorghiţă Vlad, şi de şeful Direcţiei Generale pentru Armamente, general-maior Cornel Pleşa.

În cadrul discuţiilor cu echipele de management ale Otokar şi Rheinmetall, oficialii au analizat rezultatele concrete generate de procesul accelerat de înzestrare a Armatei României: pregătirea şi specializarea personalului român în Turcia şi Germania, transferul de know-how şi de producţie în România, crearea unor capacităţi pentru furnizarea de echipamente militare inclusiv către armatele statelor membre NATO, precum şi dezvoltarea Mediaşului ca centru regional pentru producţia de tehnică militară.

Potrivit sursei citate, un subiect important al discuţiilor l-a reprezentat creşterea participării industriei româneşti la programele de înzestrare şi identificarea unor noi oportunităţi pentru integrarea companiilor din România în lanţurile de producţie.

„În perioada următoare, vom identifica noi soluţii pentru creşterea nivelului de implicare a companiilor româneşti în furnizarea componentelor şi elementelor necesare producţiei de echipamente militare. Obiectivul nostru este ca investiţiile în înzestrarea Armatei să contribuie, în cât mai mare măsură, şi la dezvoltarea capacităţilor industriale din România”, a declarat ministrul Radu Miruţă, potrivit comunicatului.

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Ministrul apărării naţionale şi şeful Statului Major al Apărării au subliniat, totodată, necesitatea identificării, împreună cu operatorii economici, a măsurilor care pot accelera procesele de testare, producţie şi recepţie a echipamentelor esenţiale pentru apărarea României.

„Vom susţine cu fermitate interesele Armatei României în relaţia cu toţi furnizorii şi, în acelaşi timp, vom sprijini operatorii economici pentru a avea condiţiile necesare să dezvolte capacităţi de producţie performante şi sustenabile pe termen lung în România”, a declarat Radu Miruţă.

Potrivit lui Miruţă, Armata este interesată de ceea ce se popate achiziţiona din România, iar Guvernul României este interesat de ceea ce se poate produce şi păstra pe termen lung în ţară.

„Investiţiile pe care le facem astăzi în apărare trebuie să genereze nu doar capabilităţi militare, ci şi capacitate industrială pentru România”, a mai spus ministrul apărării naţionale.

În fabricile de la Mediaş lucrează peste 400 de angajaţi români, pregătiţi de cele două companii atât în ţară, cât şi în străinătate, pentru producerea de echipamente militare la standardele solicitate de Armata României şi de NATO.

În fabrica Otokar, aproximativ 100 de vehicule militare COBRA II se află în diferite stadii de producţie şi urmează să fie finalizate până la sfârşitul acestui an. Vehiculele destinate Armatei României vor purta eticheta „Fabricat în România”.

În unitatea de producţie Rheinmetall din complexul industrial de la Mediaş sunt în derulare investiţii importante pentru dezvoltarea capacităţilor necesare producerii într-un ritm accelerat a platformelor şi echipamentelor destinate Armatei României.

Editor : B.P.

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