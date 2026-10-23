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Exclusiv Miruță, despre atacurile cu drone din Marea Neagră: „Este nevoie de o prezență NATO mai puternică”. Ce spune despre programul SAFE

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Radu Miruță. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
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Din articol
Ce responsabilități are România în Marea Neagră România își consolidează capacitățile de apărare Miruță: Decizia CCR nu pune în pericol contractele din programul SAFE Ce reglementează cele două ordonanțe Miruță acuză PSD de inconsecvență

Fostul ministru al Apărării Radu Miruță cere o prezență mai mare a aliaților în Marea Neagră, în contextul incidentelor tot mai frecvente din regiune. Într-o intervenție în exclusivitate pentru Digi24, acesta susține că România a solicitat înființarea unui grup de luptă NATO cu prezență fizică și pe teritoriul țării noastre și afirmă că decizia CCR privind o ordonanță de urgență nu pune în pericol contractele semnate prin programul SAFE.

„O prezență mai mare a aliaților în Marea Neagră. Asta ar trebui să se întâmple și asta este ceea ce am cerut. Nu doar că am cerut, dar am și justificat de ce este nevoie”, a declarat Radu Miruță.

Fostul ministru a explicat că, în timpul mandatului său la conducerea Ministerului Apărării, a trimis o scrisoare omologului din Bulgaria și NATO, prin care a solicitat înființarea unui grup de luptă în Marea Neagră, cu participarea fizică a militarilor aliați și în România, nu doar prin implicarea ofițerilor români.

Potrivit lui Miruță, la nivelul NATO există discuții privind această propunere. El a precizat că România solicită ca prezența militară aliată să se desfășoare prin rotație și pe litoralul românesc, începând din 2028.

„Acest grup de luptă este cheia care, cred eu, ar schimba puțin desfășurarea evenimentelor în Marea Neagră. Ar presupune o prezență NATO sub un comandament centralizat, cu resurse din partea tuturor țărilor membre NATO, nu doar din partea statelor membre NATO de la Marea Neagră”, a afirmat fostul ministru.

Ce responsabilități are România în Marea Neagră

Referindu-se la incidentul naval din apropierea Constanței, Radu Miruță a atras atenția asupra diferenței dintre apele teritoriale și zona economică exclusivă, în ceea ce privește responsabilitățile statelor și aplicarea dreptului internațional.

„Legea specifică foarte clar ce se întâmplă în cele 12 mile marine și ce se întâmplă dincolo de acestea. Responsabilitățile în dreptul internațional sunt complet diferite”, a explicat el.

Fostul ministru a amintit că România colaborează cu Turcia și Bulgaria pentru identificarea și marcarea unor culoare sigure de navigație în Marea Neagră. În cadrul acestei activități comune, nave militare participă la operațiuni de deminare și contribuie la identificarea rutelor care pot fi utilizate în siguranță de navele comerciale.

De asemenea, Miruță a declarat că, în marja unui summit NATO desfășurat la Ankara, a fost semnată extinderea activității militare comune pentru a include și protejarea infrastructurii critice.

Cu toate acestea, fostul ministru a subliniat că suprafața Mării Negre din afara apelor teritoriale este foarte mare, iar România nu poate fi singura responsabilă pentru toate incidentele din regiune.

„Marea Neagră, dincolo de apele teritoriale, are o suprafață de aproximativ două ori mai mare decât suprafața României. Nu tot ce se întâmplă acolo poate fi gestionat de România. Însă România este interesată ca prezența militară din Marea Neagră să aibă o amploare majoră în zona din jurul țării noastre”, a declarat Radu Miruță.

România își consolidează capacitățile de apărare

Fostul ministru a susținut că solicitarea unei implicări mai puternice a aliaților trebuie însoțită și de măsuri concrete din partea României. El a invocat resursele suplimentare alocate apărării și contractele pentru dotarea Forțelor Navale Române, derulate prin programul european SAFE.

„Trebuie să arăți că și tu faci niște pași. România a făcut acești pași”, a afirmat Miruță.

Acesta a adăugat că, în ultimele zile, au existat discuții privind acordarea unui sprijin aliat suplimentar în zona Mării Negre.

În opinia sa, creșterea prezenței NATO și consolidarea capacităților militare românești sunt esențiale pentru a răspunde amenințărilor din regiune, inclusiv incidentelor care afectează navigația comercială.

Miruță: Decizia CCR nu pune în pericol contractele din programul SAFE

Fostul ministru al Apărării susține că decizia Curții Constituționale privind o ordonanță de urgență a Guvernului nu pune în pericol contractele semnate prin programul european SAFE. Acesta afirmă că actul normativ contestat nu este cel care reglementează implementarea programului și acuză PSD că a prezentat public situația într-un mod care poate crea confuzie.

„Programul SAFE nu mai este o discuție, ci presupune contracte semnate. Este o chestiune de timp până când obligațiile asumate, care implică sume foarte mari de bani, vor fi îndeplinite. Nu ne putem aștepta ca, după semnarea unui contract, rezultatele să apară a doua zi”, a declarat Radu Miruță.

Referindu-se la ordonanța asupra căreia s-a pronunțat Curtea Constituțională, Miruță a afirmat că aceasta nu reglementează mecanismul prin care sunt semnate contractele din programul SAFE.

„Este o zonă de dezinformare din partea PSD, pentru că ceea ce s-a întâmplat cu această ordonanță nu are aproape deloc legătură cu SAFE”, a susținut fostul ministru.

Ce reglementează cele două ordonanțe

Radu Miruță a făcut distincția între Ordonanța de urgență nr. 62 din 2025, care stabilește modul în care România gestionează programul SAFE, și Ordonanța nr. 38 din 2026, care a reglementat, între altele, procedurile de expropriere pentru obiective de interes strategic.

Potrivit fostului ministru, OUG nr. 62/2025 stabilește atribuțiile instituțiilor implicate în implementarea programului, inclusiv ale Ministerului Apărării, Ministerului Economiei și Ministerului Afacerilor Interne. El a precizat că această ordonanță nu a fost contestată și că în baza cadrului respectiv au fost derulate contractele.

În schimb, actul normativ analizat de CCR a avut ca obiect principal stabilirea modalității prin care statul poate realiza exproprieri în zone de interes strategic.

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Miruță a afirmat că ordonanța a inclus și prevederi din alte domenii, propuse de mai multe ministere, deoarece Guvernul a folosit acel act normativ pentru a reglementa simultan mai multe chestiuni.

„Nu este ordonanța care reglementează modul în care se semnează contractele prin SAFE”, a subliniat fostul ministru.

Miruță acuză PSD de inconsecvență

Radu Miruță criticat modul în care PSD a prezentat public subiectul și a susținut că social-democrații au participat la adoptarea deciziilor necesare implementării programului SAFE.

„Domnul Grindeanu a numit ordonanța SAFE pentru că a vrut ca subiectul să devină relevant în spațiul public, în contextul criticilor pe care PSD le-a adus programului”, a declarat Miruță.

El a acuzat partidul de inconsecvență, argumentând că reprezentanții PSD au susținut programul în mai multe etape instituționale.

„Pe de o parte, îl critică, iar pe de altă parte, membrii PSD au fost implicați de la început în SAFE. Au votat în CSAT, în Comisia de apărare din Senat, unde PSD deținea președinția, și apoi în Parlament”, a afirmat fostul ministru.

În contextul incidentelor din Marea Neagră, fostul ministru a insistat că achizițiile realizate prin SAFE sunt importante pentru consolidarea capacităților militare ale țării. El a susținut că efectele contractelor vor deveni vizibile pe măsură ce obligațiile asumate vor fi îndeplinite și echipamentele vor fi livrate.

Editor : C.A.

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