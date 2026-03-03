Ministrul Apărării, Radu Miruță, susține numirea lui Viorel Salvador Caragea în funcția de administrator special al fabricii de armament de la Sadu, în ciuda faptului că în fața uzinei au avut loc proteste față de această decizie, iar din partea PSD și PNL au venit critici. „Dacă un lider de sindicat arestat de un polițist care acuma vine administrator special acolo e deranjat, eu pot să cred că de fapt, bănuielile noastre au fost corecte”, a spus ministrul la Digi24.

„Ce vă pot spune clar este că liderul de sindicat de acolo a fost arestat de acest domn. Mai departe, care este frecuș între oameni pe acolo la nivelul ăsta, unu la unu, ce să vă zic? Cât un lider de sindicat este arestat de unul care vine să facă curățenie acolo, probabil că își pune chelul mâna în cap”, a spus Miruță.

Întrebat despre controversele și procesele în care a fost implicat Caragea, Miruță a spus: „Ne uităm foarte atent dacă se validează vreuna dintre controverse. Vă spun că atunci când se va valida o controversă, indiferent despre cine este vorba, USR va lua măsuri și se va debarasa de persoana pentru care se verifică și se validează aceste controverse. Dar doar pentru că cineva care este afectat de faptul că o astfel de persoană vine acolo - și este afectat la nivel personal - nu facem astfel de decizii în funcție de lucrurile astea. Da, urmărim foarte atent dacă se validează vreo controversă. Suspiciuni reprezintă un aspect. Confirmarea unor controverse reprezintă alt aspect. Eu cred că sunt și din motive de a fi din acel județ printre cei mai interesați oameni de buns desfășurare a locurilor la Uzina Mecanică SADU”, a continuat ministrul.

El a admis că tatăl său, care a fost judecător, îl cunoștea „instituțional” pe Caragea, în condițiile în care acesta a fost șeful poliției județene Gorj.

„Dar etichetarea cu personalizare n-are nicio legătură. Atâta timp cât acolo sunt foarte mulți oameni de bună credință care sunt umiliți de niște grupuri controversate care au ținut în captivitate această uzină, atâta timp cât oameni de acolo au fost arestați de acest om și au adus toate neamurile de jur împrejur, cu umilirea oamenilor care muncesc corect în această fabrică, atâta timp cât datele financiare de la această fabrică arată cel mai rău din toate fabricile din coordonarea Romarm, atâta timp cât suma de nucleu este cea mai mare primită acolo - și sumă de nucleu înseamnă că oamenii primesc 75% din salariu fără să facă absolut nimic și fără ca cineva să fie preocupat să facă ceva acolo - este clar că au avut tot timpul din lume să demonstreze că sunt preocupați de acea uzină. Hoții care sunt prinși de obicei strigă împotriva celui care i-a prins”, a mai spus Miruță.

Întrebat dacă îî bagă în aceeași categorie pe subalternii lui Caragea, care în mandatul său au făcut plângeri pentru abuz împotriva sa, Miruță a răspuns: „Eu îi bag în aceeași categorie nu pe cei care fac plângeri, pe cei care fac plângeri și sunt confirmate. Pentru toate controversele care au apărut, și Ministerul Economiei și eu am fost interesați să verificăm dacă se confirmă. Cât timp cineva face plângere și Parchetul vine și scrie negru pe alb că a verificat plângerea și concluzia este că nu există faptele pentru care a existat această acuzație, sincer, între a asculta un om cărui i-au fost puse cătușele pentru că a fost prins furând și un procuror care scrie că fapta pentru care o persoană a fost acuzat nu există, eu totuși am încredere într-o instituție a statului”.

„Preocuparea acolo este să se dezvolte activitatea comercială din uzină, care de ani de zile nu reușește să spargă această barieră, pentru că de fapt vedem că acolo a devenit un cuib a celor care vor să vină la serviciu doar lunea și marțea, a celor care angajează oameni pe la pază care nu păzesc nimic, a celor care nu au capacitate să facă un inventar pentru a valorifica lucrurile din Sadu, a celor care vin și spun că au 100 de milioane în cont, dar nu reușesc să cumpere cu ei produse. Acolo trebuie o linie de producție nouă, trebuie un parteneriat cu o entitate care deține tehnologie și oamenii care sunt foarte buni în acea uzină mecanică, care au o îndeletnicire cum rar se găsește în zona de producție de armament trebuie valorificați. Valorificarea nu se face cu grupuri obscure și cu combinații și cu trasul perdelei pentru a nu se vedea ce se întâmplă înăuntru”, a susținut el.

Caragea „este un ochi al ministrului acolo care are ocazia să tragă de mână că ministerul când deciziile sunt văzute că se iau într-o zonă necurată și toxică în zonă. El nu decide, nu e director, nu e membru în Consiliul de Administrație, nu e administrator special într-o societate aflată în insolvență, unde ar putea să preia conducerea fabricii. Este un administrator pentru privatizare, care nu înseamnă vânzarea fabricii, care înseamnă verificarea dacă ce scriem, catastifele alea cu valorile fabricii, cu adevărat există”, a continuat el.

„Eu vă spun că raportat la situația de la Uzina Mecanică Sadu, unde trebuie, pentru o sumă foarte mică de bani, cineva să aibă curaj să intre și să spargă grupurile care sunt foarte închegate acolo, este un profil pentru care se bănuiește că s-ar putea întâmpla asta. Grupurile mafiote nu se curăță în România cu mănușile albe și cu creionul ascuțit din birou, nelăsându-te pur și simplu să intri acolo. Se curăță cu cineva care are disponibilitate să facă lucrurile astea. Dacă se va demonstra că nu are disponibilitate, înseamnă că a fost o decizie greșită și se va schimba. Nu sunt decizii din astea înțepenite în statul român. Sunt mize care se consideră că e potrivit a funcționa așa, după care, dacă se invalidează, pleacă. Dacă se validează că ceva este adevărat, evident că se vor lua măsuri. Dacă un lider de sindicat arestat de un polițist care acuma vine administrator special acolo e deranjat, eu pot să cred că de fapt, bănuielile noastre au fost unele corecte”, a mai spus Miruță.

Ministrul Economiei, Irineu Darău, l-a numit săptămâna trecută pe postul de administrator special al fabricii de armament UM Sadu pe Viorel Salvador Caragea, fost comandant al IPJ Gorj, beneficiar de pensie specială. În trecut, Caragea a fost membru USR pentru o zi, dar și simpatizant al AUR. Într-un răspuns pentru Digi24.ro, ministrul a spus că a făcut numirea „ținând cont de studiile și experiența în poliție, inginerie, management și criminalistică”.

