Live TV

Exclusiv Miruță explică de ce nu renunță USR la numirea lui Caragea la fabrica de armament de la Sadu, în ciuda controverselor

Data actualizării: Data publicării:
viorel-salvador-caragea-fb
Foto: Facebook/Viorel Salvador Caragea

Ministrul Apărării, Radu Miruță, susține numirea lui Viorel Salvador Caragea în funcția de administrator special al fabricii de armament de la Sadu, în ciuda faptului că în fața uzinei au avut loc proteste față de această decizie, iar din partea PSD și PNL au venit critici. „Dacă un lider de sindicat arestat de un polițist care acuma vine administrator special acolo e deranjat, eu pot să cred că de fapt, bănuielile noastre au fost corecte”, a spus ministrul la Digi24.

„Ce vă pot spune clar este că liderul de sindicat de acolo a fost arestat de acest domn. Mai departe, care este frecuș între oameni pe acolo la nivelul ăsta, unu la unu, ce să vă zic? Cât un lider de sindicat este arestat de unul care vine să facă curățenie acolo, probabil că își pune chelul mâna în cap”, a spus Miruță.

Întrebat despre controversele și procesele în care a fost implicat Caragea, Miruță a spus: „Ne uităm foarte atent dacă se validează vreuna dintre controverse. Vă spun că atunci când se va valida o controversă, indiferent despre cine este vorba, USR va lua măsuri și se va debarasa de persoana pentru care se verifică și se validează aceste controverse. Dar doar pentru că cineva care este afectat de faptul că o astfel de persoană vine acolo - și este afectat la nivel personal - nu facem astfel de decizii în funcție de lucrurile astea. Da, urmărim foarte atent dacă se validează vreo controversă. Suspiciuni reprezintă un aspect. Confirmarea unor controverse reprezintă alt aspect. Eu cred că sunt și din motive de a fi din acel județ printre cei mai interesați oameni de buns desfășurare a locurilor la Uzina Mecanică SADU”, a continuat ministrul.

El a admis că tatăl său, care a fost judecător, îl cunoștea „instituțional” pe Caragea, în condițiile în care acesta a fost șeful poliției județene Gorj.

„Dar etichetarea cu personalizare n-are nicio legătură. Atâta timp cât acolo sunt foarte mulți oameni de bună credință care sunt umiliți de niște grupuri controversate care au ținut în captivitate această uzină, atâta timp cât oameni de acolo au fost arestați de acest om și au adus toate neamurile de jur împrejur, cu umilirea oamenilor care muncesc corect în această fabrică, atâta timp cât datele financiare de la această fabrică arată cel mai rău din toate fabricile din coordonarea Romarm, atâta timp cât suma de nucleu este cea mai mare primită acolo - și sumă de nucleu înseamnă că oamenii primesc 75% din salariu fără să facă absolut nimic și fără ca cineva să fie preocupat să facă ceva acolo - este clar că au avut tot timpul din lume să demonstreze că sunt preocupați de acea uzină. Hoții care sunt prinși de obicei strigă împotriva celui care i-a prins”, a mai spus Miruță.

Întrebat dacă îî bagă în aceeași categorie pe subalternii lui Caragea, care în mandatul său au făcut plângeri pentru abuz împotriva sa, Miruță a răspuns: „Eu îi bag în aceeași categorie nu pe cei care fac plângeri, pe cei care fac plângeri și sunt confirmate. Pentru toate controversele care au apărut, și Ministerul Economiei și eu am fost interesați să verificăm dacă se confirmă. Cât timp cineva face plângere și Parchetul vine și scrie negru pe alb că a verificat plângerea și concluzia este că nu există faptele pentru care a existat această acuzație, sincer, între a asculta un om cărui i-au fost puse cătușele pentru că a fost prins furând și un procuror care scrie că fapta pentru care o persoană a fost acuzat nu există, eu totuși am încredere într-o instituție a statului”.

„Preocuparea acolo este să se dezvolte activitatea comercială din uzină, care de ani de zile nu reușește să spargă această barieră, pentru că de fapt vedem că acolo a devenit un cuib a celor care vor să vină la serviciu doar lunea și marțea, a celor care angajează oameni pe la pază care nu păzesc nimic, a celor care nu au capacitate să facă un inventar pentru a valorifica lucrurile din Sadu, a celor care vin și spun că au 100 de milioane în cont, dar nu reușesc să cumpere cu ei produse. Acolo trebuie o linie de producție nouă, trebuie un parteneriat cu o entitate care deține tehnologie și oamenii care sunt foarte buni în acea uzină mecanică, care au o îndeletnicire cum rar se găsește în zona de producție de armament trebuie valorificați. Valorificarea nu se face cu grupuri obscure și cu combinații și cu trasul perdelei pentru a nu se vedea ce se întâmplă înăuntru”, a susținut el.

Caragea „este un ochi al ministrului acolo care are ocazia să tragă de mână că ministerul când deciziile sunt văzute că se iau într-o zonă necurată și toxică în zonă. El nu decide, nu e director, nu e membru în Consiliul de Administrație, nu e administrator special într-o societate aflată în insolvență, unde ar putea să preia conducerea fabricii. Este un administrator pentru privatizare, care nu înseamnă vânzarea fabricii, care înseamnă verificarea dacă ce scriem, catastifele alea cu valorile fabricii, cu adevărat există”, a continuat el.

„Eu vă spun că raportat la situația de la Uzina Mecanică Sadu, unde trebuie, pentru o sumă foarte mică de bani, cineva să aibă curaj să intre și să spargă grupurile care sunt foarte închegate acolo, este un profil pentru care se bănuiește că s-ar putea întâmpla asta. Grupurile mafiote nu se curăță în România cu mănușile albe și cu creionul ascuțit din birou, nelăsându-te pur și simplu să intri acolo. Se curăță cu cineva care are disponibilitate să facă lucrurile astea. Dacă se va demonstra că nu are disponibilitate, înseamnă că a fost o decizie greșită și se va schimba. Nu sunt decizii din astea înțepenite în statul român. Sunt mize care se consideră că e potrivit a funcționa așa, după care, dacă se invalidează, pleacă. Dacă se validează că ceva este adevărat, evident că se vor lua măsuri. Dacă un lider de sindicat arestat de un polițist care acuma vine administrator special acolo e deranjat, eu pot să cred că de fapt, bănuielile noastre au fost unele corecte”, a mai spus Miruță.

Ministrul Economiei, Irineu Darău, l-a numit săptămâna trecută pe postul de administrator special al fabricii de armament UM Sadu pe Viorel Salvador Caragea, fost comandant al IPJ Gorj, beneficiar de pensie specială. În trecut, Caragea a fost membru USR pentru o zi, dar și simpatizant al AUR. Într-un răspuns pentru Digi24.ro, ministrul a spus că a făcut numirea „ținând cont de studiile și experiența în poliție, inginerie, management și criminalistică”.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
avion Boeing KC-135 „Stratotanker”
1
SUA își mută avioanele militare dintr-o țară europeană care nu i-a permis folosirea...
profimedia-1079236515
2
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 3. Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz și amenință cu...
avion f-15 in kuwait
3
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce explicație au dat...
Iran highlighted on political map under magnifying glass
4
Emiratele Arabe Unite și Qatarul îndeamnă aliații să-l convingă pe Trump să oprească...
Royal Air Force Typhoon
5
Un avion britanic Typhoon a doborât o dronă iraniană care se îndrepta spre Qatar
La 3 zile de la lansarea atacurilor asupra Iranului, Trump a fost luat prin surprindere. E așteptată o reacție rapidă
Digi Sport
La 3 zile de la lansarea atacurilor asupra Iranului, Trump a fost luat prin surprindere. E așteptată o reacție rapidă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
militar american la baza de la deveselu
Ce spune ministrul Apărării după ce a fost crescut nivelul de alertă la scutul antirachetă de la Deveselu
ID331672_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Radu Miruţă, atac la PSD şi PNL: Au venit unii certaţi cu şcoala şi au început să împartă bani în stânga și dreapta
militari români
Radu Miruță spune că vom avea din nou tineri care vin în armată voluntar: „Avem un program”. Câte locuri ar putea fi disponibile
Dominic Fritz
USR a lansat proiectul strategic „România 2036”. Fritz: „Suntem în guvernare pentru a distruge statu-quo-ul”
viorel salvador caragea (1)
Un deputat PNL critică numirea lui Viorel Salvador Caragea la Uzina Sadu: „O decizie profund inadecvată”
Recomandările redacţiei
iran-teheran - 2 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 4. Avarii la complexul nuclear...
Ministerul Afacerilor Externe.
MAE: Aproape 3.000 de români cer repatrierea din Orientul Mijlociu...
ilie bolojan sorin grindeanu marian neacsu _COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Blocaj în Coaliție, înainte de adoptarea bugetului. PSD insistă cu...
Strait of Hormuz
China face presiuni asupra Iranului pentru a lăsa deschisă...
Ultimele știri
„Nu vom deschide cutia Pandorei”. Visul lui Zelenski de a adera rapid la UE este aruncat în aer de diplomații europeni
Cum vede finalul conflictului din Orientul Mijlociu o mare putere mondială, vecină cu Iranul
O pensionară n-a primit facturi la energie mai bine de sapte luni. Cât are de plătit în urma blocajului dintre furnizor și distribuitor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii sunt transformate de intrarea lui Marte în Pești. Nu e vremea confruntărilor inutile sau a...
Cancan
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
Fanatik.ro
„Să ții de Meme Stoica la FCSB ca de Sfintele Moaște”. Ce replică i-a dat Gigi Becali lui Mitică Dragomir...
editiadedimineata.ro
2025, cel mai sângeros an pentru presă: număr record de jurnaliști uciși
Fanatik.ro
„S-a dus în război cu 80 de kile și s-a întors cu 40”. Mitică Dragomir, dezvăluiri teribile despre tatăl său
Adevărul
Războiul din Iran lovește în investițiile românilor din Dubai. Economist: „E un avertisment că anumite...
Playtech
Îl mai ţii minte pe Andrei Zaharescu? Meseria neaşteptată pe care o are acum, s-a mutat în celălalt capăt al...
Digi FM
Ce se va întâmpla cu cele 2,3 milioane de dolari strânse pentru Andreea Anița, după moartea tinerei: "O lună...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Anamaria Prodan: "Este ceva ireal! Nu există război! Bombele sunt doar invenții"
Pro FM
Selena Gomez, îndemnată să divorțeze de Benny Blanco după gestul lui „dezgustător”. Fanii l-au taxat imediat
Film Now
Reacții ferme după ce s-a spus că regizorul Quentin Tarantino ar fi fost ucis într-un atac al Iranului în...
Adevarul
Războiul dintre SUA și Iran lovește crunt Europa. Vești proaste pentru România: „Tabloul e și mai nefericit”
Newsweek
1.000.000 pensionari pierd 600 lei la pensie. Ce pensie trebuie să ai ca să primești un ajutor de la guvern?
Digi FM
Zara Larsson spune că nu ascultă piese ale artiștilor "abuzatori": "Cu siguranță nu veți găsi nimic de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Luna Sângerie”. Eclipsă totală de Lună în 3 martie. Unde va putea fi urmărită în direct online
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Jim Carrey, apariție publică alături de iubita lui, după ani de speculații. Cu ce se ocupă Minzi, mai tânără...
UTV
Cum arată vila istorică în care locuiește Iulia Albu alături de fiica ei, Mikaela. Vedeta a păstrat fiecare...