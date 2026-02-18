Live TV

Miruță: Patru piloţi de F-16 trimişi la pregătire în SUA au primit 575.000 de dolari pentru închiriere de maşini. Ce a făcut ministrul

F-16 România
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat că patru piloţi de avioane F-16 care au fost trimişi pentru trei ani în SUA, la pregătire, primeau aproape jumătate de milion de dolari doar pentru a-şi închiria o maşină pe perioada şederii, pentru a se deplasa de la domiciliu la baza de pregătire. Miruţă a anunţat că a dispus „schimbarea acestei situaţii”.

„Vă dau doar un exemplu şi vi-l dau pentru că astăzi am dispus schimbarea acestei situaţii, care e strigătoare la cer şi, dacă vreţi, este un exemplu despre cum poţi să reduci major cheltuieli fără să afectezi nucleul Armatei Române. Patru piloţi de F-16, trimişi pentru trei ani de zile la un curs de pregătire în Statele Unite, primiseră 575.000 de dolari pentru închiriere a maşinii, în Statele Unite. 70.000 de dolari pe an, 4.000 şi ceva pe lună, asta înseamnă aproape două maşini pe an. Cu 30-40 de mii poţi să iei o maşină decentă, că să te deplasezi de unde stai”, a declarat Radu Miruţă, miercuri seară, la Antena 3.

Ministrul Apărării a apreciat că, cu aceşti bani, ofiţerii puteau cumpăra o maşină la 6 luni şi că nu suferă nimeni dacă suma este scăzută.

„La o jumătate de an cumpărai o maşină şi o aruncai. Nici nu mai luai beneficiul de faptul că o vinzi. Da, da, suma e mare. Este enormă. Suma asta de bani s-a redus din dispoziţia asta semnificativ. Nu lăsând oamenii aia să meargă cu bicicleta, că sunt ofiţeri Armatei române, sunt ofiţerii Armatei care au o valoare fantastică. Armata Română investeşte în pregătirea lor acolo. Dar nu sufără ei cu nimic, dacă se scade suma asta major, nu suferă militarii român cu nimic, în schimb câştigăm la buget aproape jumătate de milion de dolari”, a declarat Radu Miruţă.

 

