Miruţă propune o politică europeană de valorificare a fabricilor mai puţin tehnologizate, pentru a le creşte capacitatea de producție

Data actualizării: Data publicării:
radu miruta
Radu Miruță. Foto: Inquam Photos / George Călin

Radu Miruţă propune o politică europeană de valorificare a fabricilor mai puţin tehnologizate, pentru a le creşte capacitatea Radu Miruţă propune o politică europeană de valorificare a fabricilor mai puţin tehnologizate, pentru a le creşte capacitatea de producţie.

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a propus marţi o politică europeană de valorificare a fabricilor din industria de apărare care nu beneficiază în prezent de tehnologie modernă, dar care pot fi revitalizate.

Aceste unităţi au deja autorizaţii de mediu, depozite de armament sau hale de producţie şi sunt strategic poziţionate, a spus vicepremierul, în cadrul celei de-a doua ediţii a Defence Romania Security Dialogue.

Miruţă a menţionat că a avansat această propunere comisarului european pentru Apărare, Andrius Kubilius, dar şi preşedintelui Parlamentului European, Roberta Metsola. El a subliniat că la nivelul ţărilor membre UE şi NATO se discută despre creşterea producţiei, dar capacitatea de multiplicare din mediul privat este, adeseori, limitată.

„Discut cu companii care în ultimii ani şi-au dublat sau triplat producţia, dar încă nu este suficient. Şi atunci m-am uitat la ce are România. Aceste fabrici din industria naţională de apărare, care nu sunt acum tehnologizate, au totuşi ceva. Au facilităţi care au autorizaţii de mediu, au depozite de armament, au hale de producţie cu caracteristici tehnice specifice, au buncăre, au poligoane, au locaţii strategic poziţionate, dar care nu au toate tehnologie. Eu cred că este nu doar în avantajul României, ci al ţărilor membre UE, ţărilor membre NATO ca fiecare parte componentă să pună pe masă ceea ce are. Ceea ce noi avem în unele din fabricile industriei naţionale de armament probabil că reprezintă 20-40% din ceea ce e nevoie pentru a avea o capacitate de producţie tehnologizată”, a precizat ministrul.

El a mai propus să fie utilizate modulele existente, care să beneficieze de suportul companiilor de tehnologie pentru a grăbi lansarea producţiei.

„Indiferent de banii pe care parte din mediul privat îi au disponibili, nu pot cumpăra nici timpul, nici locaţiile care sunt strategic poziţionate în România şi care au bucată care este necesară pentru a produce suplimentar şi mai repede în România. Aşadar, ceea ce susţin eu cu tărie este o indexare la nivel european a acestor capacităţi, uitându-ne nu doar spre ce este 100% gata, ci şi spre zonele care au parţial ceva ce este nevoie, cărora să li se adauge tehnologia necesară, statul român, Uniunea Europeană venind cu acest instrument financiar care să apropie cele două entităţi”, a mai spus ministrul.

Radu Miruţă a subliniat că trebuie identificate acele componente ale industriei de apărare care pot fi revitalizate, pentru a putea susţine nevoile Armatei Române.

El a menţionat că România se află într-o „paradigmă dezavantajoasă”. Astfel, Ministerul Apărării emite „constant” comenzi, iar nevoile de înzestrate sunt anunţate în mod predictibil, prin Planul naţional de înzestrare, aprobat de CSAT şi Parlament. Pe de altă parte, „adesea”, comenzile Ministerului Apărării „nu pot fi deservite” de industria naţională de apărare.

Miruţă a îndemnat ca România să folosească banii proveniţi din Programul SAFE, pentru ca „prin intermediul lor” să fie „dezmorţite” bucăţi din industria naţională de apărare.

„Am spus de multe ori că în unele fabrici din industria naţională de apărare, în loc de braţe robotice şi de tehnologii de ultimă generaţie, crescuse vegetaţie. Nu e o ruşine să accepţi, este o ruşine să nu faci nimic. Ceea ce am gândit prin acest mecanism SAFE a fost ca cei care au tehnologia pe care industria naţională de apărare nu o are să aducă această tehnologie în locul vegetaţiei crescute din unele fabrici. Şi da, se poate, pentru că comanda este plătită de statul român, este gestionată de Ministerul Apărării, Ministerul Economiei, Cancelarie şi este foarte legitim să utilizezi acest instrument pentru a tehnologiza ceea ce avem astăzi insuficient tehnologizat în industria naţională de apărare”, a declarat Miruţă.

