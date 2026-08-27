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Video Misiune medicală rară în România: Cum i-a fost salvată viața unei tinere care a fost transportată cu sângele oxigenat în afara corpului

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elicopter smurd
Foto: Captură video Digi24
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Din articol
„Dacă întârziam câteva ore nu am mai fi avut nicio șansă să facem ceva pentru ea” „Pentru copilul nostru și pentru noi e o nouă viață”

O misiune medicală rară i-a salvat viața unei adolescente de 18 ani, aflate la doar câteva ore de un deznodământ dramatic. Miruna avea plămânii grav afectați de o infecție, iar singura ei șansă a fost ECMO, un aparat care oxigenează sângele în afara corpului și preia temporar funcția plămânilor. O echipă de la Spitalul Floreasca a plecat în urmă cu o lună în toiul nopții la Craiova, a conectat-o la aparat și a adus-o cu elicopterul la București. A fost primul transfer aeromedical pe suport ECMO realizat de medicii de la Floreasca. Astăzi adolescenta este bine și spune că vrea să devină medic.

Miruna a ajuns în urmă cu o lună la spitalul de boli infecțioase din Craiova cu febră și dureri în gât, iar de acolo a fost transferată la spitalul județean. Aparent nu era ceva grav. Însă în 24 de ore starea ei s-a deteriorrat atât de mult încât a fost intubată.

„A început cu niște simptome de gripă ușoară. Iar a doua zi simptomele au început să escaladeze îngrijorător, starea i s-a degradat foarte rău, a fost intubată”, spune tatăl fetei.

În acel moment a început o cursă contracronometru pentru salvarea Mirunei. Medicii au decis că trebuie conectată la un aparat ECMO. La Craiova era unul singur, dar era montat la un alt pacient.

„În momentul ăla am încercat să iau legătura cu spitale din București ca să mă ajute pentru transfer, starea fiind foarte gravă și transferul era dificil fără ECMO”, a declarat Ovidiu Dracea, director medical la Spitalul Județean Craiova.

Trei medici de la Spitalul de urgență Floreasca, medici de terapie intensivă, chirurgie cardiovasculară și medicină de urgență au plecat la Craiova. Au evaluat-o pe Miruna, au inițiat terapia ECMO și au stabilizat pacienta pentru zbor. Transferul către Buucrești a fost făcut cu un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General al Aviației.

„Dacă întârziam câteva ore nu am mai fi avut nicio șansă să facem ceva pentru ea”

„Era extrem de grav, probabil că dacă întârziam câteva ore în plus nu am mai fi avut nicio șansă să facem ceva pentru ea”, declară Andrei Cosmin, medic specialist ATI.

ECMO preia temporar funcția plâmânilor sau a inimii. Nu vindecă boala, dar îi oferă organismului ceea ce Miruna nu mai avea: timp.

„Îți oferă timp, astfel încât tratamentul să își facă efectul și să se recupereze funcția fie circulatorie, fie respiratorie, în cazul Mirunei a fost partea pulmonară și partea respiratorie”, explică Andrei Cosmin, medic ATI.

Pentru echipa medicală de la spitalul de urgență Floreasca a fost primul transport aeromedical al unui pacient pe suport ECMO. În România, până la acel moment au mai fost cinci. E nevoie de aparatură specială, dar mai ales de medici pregătiți, iar România are puțini. Doctorii de la spitalul Floreasca au fost instruiți în Germania pentru astfel de misiuni.

„A fost un stagiu de pregătire de două săptămâni, unde am acumulat niște cunoștinte, niște experiențe, pe care încercăm acum să le punem în practică la noi în centru”, povestește Andrei Cosmin, medic ATI.

„Pentru copilul nostru și pentru noi e o nouă viață”

O lună mai târziu de la acest trasfer, adolescenta care a luptat pentru viața ei alături de medici a fost detubată. Este slăbită și va mai rămâne o perioadă sub supravegherea medicilor.

„Mă simt bine. Vreau să le mulțumesc tuturor medicilor și personalului medical”, spune Miruna.

„Nu cred că o să putem să le mulțumim vreodată oamenilor pentru tot ce au făcut, în special medicilor”, adaugă tatăl.

Acum Miruna își poate continua drumul către visul de a deveni medic. Din toamnă intră în clasa a XII-a și deja a început pregătirea pentru examenul de la Facultatea de Medicină.

„Să vină în rândul nostru, să facă și ea ce facem și noi, să ajutăm oamenii. Miruna este o luptătoare, asta ne-a dovedit clar”, spune Andrei Cosmin, medic ATI.

„Începem o nouă viață, noi așa considerăm. Pentru copilul nostru și pentru noi e o nouă viață”, mai spune tatăl Mirunei.

Editor : Liviu Cojan

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