Misiune NATO la granița României. Cel mai mare exercițiu din acest an pentru gestionarea dezastrelor

profimedia-0872944782
Militari NATO la un exercițiu al Alianței. Foto: Profimedia Images

NATO a început în nord-vestul Bulgariei cel mai mare exercițiu de gestionare a dezastrelor din acest an. Situația ipotetică este cea în care un cutremur uriaș a provocat inundații, incidente chimice și mutarea a mii de oameni în locuri sigure. Adjuncta secretarului general al NATO a venit personal în țara vecină pentru a asista la desfășurarea operațiunilor. Mai întâi a mers la grupul de luptă al Alianței din Bulgaria. Numarul doi al NATO i-a salutat pe soldați si le-a mulțumit pentru munca pe care o fac în fiecare zi, anunță Digi24.

În grupul de luptă NATO din Bulgaria, de la Novo Selo, sunt aproximativ 1.300 de soldați din diferite țări NATO, printre care se numără și România. Se antrenează în fiecare săptămână și se asigură că dacă această țară ar fi atacată, sunt pregătiți să lupte. Angelo Ruggero, comandantul Grupului de Luptă NATO din Bulgaria, declară:

Grupul de luptă multinațional este sub comanda Italiei, ca națiune-cadru, cu participarea altor țări ca Albania, Bulgaria, Grecia, Muntenegru, Macedonia de Nord, România și Turcia

Pe lângă națiunile europene, în Bulgaria sunt prezenți și militari americani și canadieni. Acest grup de luptă a fost înființat în 2022, odată cu izbucnirea războiului din Ucraina. În acest moment, pe flancul estic sunt opt grupuri de luptă. Miljana Vujacic, comandantul plutonului din Muntenegru, afirmă:

Acesta este un vehicul ușor pentru infanterie, îl folosim pentru misiuni pe teren. Avem șapte vehicule de acest tip aici, ne ajută să ne deplasăm rapid în teren

Miljiana, cea care comandă militarii din Muntenegru prezenți la antrenament, are doar 25 de ani. Vârsta nu o împiedică deloc să-și facă treaba excelent, la fel ca toți soldații prezenți la Novo Selo, în Bulgaria.

Întrebată care este cel mai dificil lucru atunci când trebuie să dea un ordin, tânăr afirmă că, în misiune nu ținem cont de genul fiecăruia, ne interesează doar profesionalismul, experiența, evident, abilitățile fiecăruia. (...) Militarii români sunt foarte buni și reprezintă în sine o experiență foarte bună să cooperăm cu militari din alte țări și să acționăm împreună pe teren”.

Foarte important pentru toți soldații europeni prezenți la anternamente a fost să cunoască mai bine și armamentul americanilor, odată cu militarii care îl operează - americanii au adus în Bulgaria tancurile Abrams, testate deja în lupte reale în Irak, Afganistan, iar acum pe frontul din Ucraina sunt folosite împotriva Rusiei. România vrea să cumpere astfel de tancuri de la americani, arată Digi24.

