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Misiunea de evaluare a dronelor care plutesc în derivă în Marea Neagră, amânată din cauza condiţiilor meteo

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Dronă căzută în Marea Neagră. Foto: Facebook / Radu Miruță
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Misiunea scafandrilor militari specializaţi în neutralizarea dispozitivelor explozive (EOD) de evaluare a unor elemente de dronă aeriană care pluteau în derivă în Marea Neagră a fost amânată, luni, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile.

„Cele două ambarcaţiuni la bordul cărora se aflau echipele de scafandri EOD ale Forţelor Navale Române - şalupa maritimă MAI 3064 a Gărzii de Coastă şi dragorul Forţelor Navale Române - s-au întors la ţărm, fără a putea executa misiunile de evaluare pirotehnică a elementelor de dronă aeriană semnalate în zonele Mangalia şi Sfântu Gheorghe. Intervenţiile vor fi reluate imediat ce condiţiile meteo şi starea mării vor permite desfăşurarea în siguranţă a operaţiunilor”, informează Ministerul Apărării Naţionale (MApN) luni, într-un comunicat.

Aeronava Atlantique 2 a Marinei Naţionale Franceze a semnalat, duminică, prezenţa a două drone aeriene în derivă în Marea Neagră, la aproximativ 45 de mile marine est de Mangalia, respectiv 53 de mile marine est de Chituc.

Aeronava este dislocată în România pentru îndeplinirea operaţiilor de descurajare desfăşurate sub egida NATO.

Acţiunile se desfăşoară în baza planului comun al Comandamentului Componentei Navale şi al Gărzii de Coastă privind căutarea, descoperirea, identificarea şi distrugerea obiectelor neidentificate şi a minelor marine.

Totodată, gruparea navală de combatere a minelor marine MCM Black Sea se va deplasa de la Varna către Constanţa şi va rămâne în zonă până la 18 noiembrie.

În perioada 6 - 18 noiembrie se desfăşoară cea de-a XIII-a activare a Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră (Mine Counter-Measures Task Group Black Sea - MCM BLACK SEA), la care participă vânătorul de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu”, a amintit MApN, potrivit Agerpres.

Alături de nava Forţelor Navale Române, din cadrul grupării fac parte două nave ale Forţelor Navale ale Bulgariei, BGS „Captain Dimitar Dobrev” şi BGS „Struma”, precum şi nava Forţelor Navale ale Turciei TCG „Akcay”.

Activităţile grupării vizează menţinerea unui nivel ridicat de siguranţă a navigaţiei în Marea Neagră, prin desfăşurarea de operaţii de cercetare şi identificare a pericolelor de navigaţie, precum şi de neutralizare a acestora.

Editor : B.P.

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