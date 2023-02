România a devenit țară adoptivă pentru tânăra votată cea mai frumoasă femeie din Ucraina în 2019. Stella Lozanova a lăsat în urmă Odesa fără cea mai mică idee despre locul în care va ajunge. Și-a găsit un refugiu în București, unde lucrează la un salon de înfrumusețare și are noi proiecte foto. Războiul i-a răpit oameni apropiați, de aceea Stella spune că a învățat să aprecieze fiecare clipă alături de ei.

Stella a fost aleasă în 2019 cea mai frumoasă femeie din Ucraina, iar în 2020 a câștigat concursul Miss Woman of the World în Republica Dominicană. De atunci, a fost implicată în mai multe proiecte și unul dintre ele a adus-o în Bali, unde a și rămas blocată pentru doi ani. S-a întors în Ucraina în vara lui 2021. Doar jumătate de an s-a mai putut bucura de timpul petrecut acasă, în Odesa.

Stella Lozanova: Când ești la masă cu ai tăi în bucătărie cu geamul deschis și auzi bombardamente lângă tine, de parcă ar fi chiar în curtea ta... Atunci părinții au zis: gata, fă-ți valiza și pleacă undeva cât se mai poate. Nu voi uita niciodată ochii înlăcrimați ai tatălui meu, care de obicei este puternic. Ei au rămas pentru că bunica mea are 83 de ani și nu se poate deplasa.

Nu știam unde merg, am plecat la întâmplare. Credeam că mă voi întoarce în Bali pentru că acolo mă mai așteptau oferte de muncă. Am luat o valiză mică fără haine groase.

Reporter: Cum a fost pentru tine drumul spre România?

Stella Lozanova: A fost foarte înfricoșător, mai ales când vedeam tancuri pe drum și... Vedeam o alee continuă de trupuri, probabil erau soldați. Nu știu. Este ceva groaznic de urmărit, prietena mea dormea, iar eu am văzut oameni acoperiți cu material negru de-a lungul câmpului. Plângeam în hohote încontinuu.

Stella a trecut inițial granița cu Republica Moldova. Își amintește de voluntarii care le împărțeau mâncare și pături oamenilor care petreceau ore în șir în așteptare. A dormit o noapte la o școală, amenajată pentru adăpostirea refugiaților. Prietenii ei au ajutat-o să își găsească o gazdă la București.

Reporter: Ce stare ai avut în primele luni în România?

Stella Lozanova: Eram pierdută și mă temeam de orice. Mă speriam de avioanele pe care le vedeam, de focurile de artificii.

Un fotograf profesionist a implicat-o pe Stella în mai multe proiecte și i-a făcut cunoștință cu Alina, care abia își deschisese un salon de înfrumusețare.

Alina Slesarenco, proprietara unui salon de înfrumusețare: Stella nu a venit întâmplător la mine în echipă, a fost prima mea angajată. Am văzut-o foarte entuziasmată când a venit aici și pentru că nu a știut limba, m-a văzut ca pe o prietenă, o familie și am început împreună pe drum.



Stella Lozanova: Mama este coafeză și are un salon de foarte mult timp, cred că de 35 de ani. Practic locuiam în salon de mică, pot spune că am crescut acolo. Am vopsit prima dată părut unei fete când aveam 12 ani și am început să lucrez la 16 ani.

Reporter: Cum te înțelegi cu clientele tale în România?

Stella Lozanova: Îmi place mult că multe m-au îndrăgit ca specialist. Vreau să merg la cursuri de limba română. Acum exersez cu echipa mea perfectă.

Stella spune că războiul i-a răpit multe persoane dragi și a învățat-o să trăiască fiecare clipă de parcă ar fi ultima.

Stella Lozanova: Prietenii mei au plecat în Dnipro să își viziteze familia de Anul Nou pe rit vechi. Este vorba de o prietenă bună cu soțul ei. Cel mai groaznic este că în aceeași zi, blocul lor a fost doborât de o bombă și ei au murit. Oamenii strigau acolo: Vreau să trăiesc! Știu că ea striga. Ea m-a sunat în prima zi de război, ea m-a anunțat. S-a supărat că eu am plecat din Ucraina.

În ultimele luni, părinții Stellei au reușit să găsească o asistentă pentru bunica ei și să facă vizite lunare la București.

Stella Lozanova: Îmi place mult aici, pentru că București nu e atât de departe de casă, pentru ca ai mei să poată veni aici. Vreau mult ca ei să se poată muta și să locuim aici împreună.

Reporter: Dacă mâine s-ar termina războiul, te-ai întoarce la Odesa?

Stella Lozanova: Vreau să respir aerul de acasă, aerul de mare.

Reporter: Definitiv?

Stella Lozanova: Sper că voi putea să le combin.

