Moartea unui adolescent de 17 ani, lovit de o mașină în timp ce se afla pe o motocicletă, este anchetată ca posibil omor de procurorii din Suceava. La volanul autoturismului se afla un tânăr de 20 de ani, fiul unui politician local, care este cercetat în libertate. În spațiul public au apărut informații potrivit cărora șoferul ar fi provocat intenționat accidentul, după ce ar fi confundat victima cu o altă persoană. Anchetatorii au dispus expertize tehnice și experimente judiciare pentru a stabili împrejurările în care s-a produs tragedia, relatează News.ro.

Accidentul a avut loc pe 8 noiembrie, în localitatea Stroiești, județul Suceava. Un adolescent de 17 ani, aflat pe o motocicletă, a fost lovit de un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani. În urma impactului, adolescentul și-a pierdut viața.

Duminică, Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava și Inspectoratul de Poliție Județean Suceava au transmis un comunicat comun, în contextul informațiilor apărute în spațiul public și al reacțiilor comunității locale.

„Luând în considerare informaţiile şi curentele de opinie propagate în ultimele zile în spaţiul online şi prin reţelele de socializare, precum şi manifestările publice demarate tot ca urmare a iniţiativelor din spaţiul online (...) Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava fac în mod oficial o serie de precizări cu privire la decesul tragic al tânărului de 17 ani din comuna Stroieşti, judeţul Suceava, în urma evenimentului rutier din data de 08.11.2026: La acest moment, la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, în cauză se desfăşoară activităţi de cercetare penală de către procurorul de caz, împreună cu lucrători de poliţie din structurile poliţiei judiciare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor”, se arată în comunicatul celor două instituții.

Expertize tehnice și experimente judiciare pentru a stabili dacă adolescentul a fost lovit intenționat

Anchetatorii au anunțat că au dispus mai multe expertize și alte proceduri judiciare pentru a clarifica împrejurările producerii accidentului, în condițiile în care există suspiciuni că impactul ar fi fost provocat intenționat.

„Având în vedere unele elemente atipice, pentru individualizarea concretă a faptei, prin raportare la dinamica infracţională, motivaţională şi faptică a infracţiunii, pentru asigurarea unui probatoriu concret şi de netăgăduit, au fost dispuse o serie de activităţi procedurale specifice, respectiv expertize tehnice, experimente judiciare şi alte activităţi specifice. Rezultatele acestor procedee probatorii, coroborate cu probatoriul existent, vor constitui un material probatoriu consistent ce poate asigura realizarea unui act de justiţie corect, de calitate, conform cu adevărul judiciar şi cu normele procesuale penale, ce presupune şi luarea măsurilor procesuale oportune şi necesare, cu asigurarea standardului probatoriu prevăzut de legislaţia română şi europeană”, se mai arată în comunicat.

Procurorii și polițiștii au subliniat că toate măsurile dispuse în cadrul anchetei trebuie să respecte principiile procesului penal, prevederile constituționale și drepturile tuturor persoanelor implicate.

„Conştientizăm implicaţiile sociale, impactul comunitar al cauzei şi reiterăm faptul că s-au dispus prin resorturile instituţionale specifice toate măsurile adecvate pentru realizarea cadrului legal pentru desfăşurarea tuturor activităţilor procedurale ce pot conduce la asigurarea unui material probatoriu solid. Apreciem profund implicarea civică ce validează susţinerea socială a cauzei şi în egală măsură milităm pentru o creditare imparţială a sistemului judiciar, care în mod obiectiv trebuie să administreze material probatoriu în cadrul procesual penal, conform cadrului legislativ incident. (...) Facem apel la acordarea spaţiului temporal necesar prezentării unui material probatoriu consistent şi a unei concluzii procesuale temeinice şi legale. Empatia, compasiunea, îmbinate în mod constructiv cu legislaţia penală şi spiritul judiciar, construiesc în mod inerent punţi de comunicare şi spirit social, către o comunitate sigură”, au transmis reprezentanții celor două instituții.

Anchetatorii au făcut apel la întreaga comunitate să își exprime opiniile și să organizeze eventualele manifestații publice cu respectarea legii și a normelor de conviețuire socială.

Suspiciuni că șoferul ar fi confundat victima cu o altă persoană

Precizările autorităților vin după ce locuitorii din zonă și membri ai comunităților de motocicliști și-au exprimat nemulțumirea față de faptul că tânărul de 20 de ani, fiul unui politician local, este cercetat în libertate.

Reacțiile au fost amplificate de informațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora șoferul ar fi lovit intenționat adolescentul, după ce l-ar fi confundat cu o altă persoană.

Presa locală a relatat că incidentul, considerat inițial un accident rutier, ar fi fost precedat de o șicanare în trafic. Potrivit acestor informații, tânărul aflat la volan ar fi intenționat să șicaneze un alt băiat, însă l-ar fi confundat cu adolescentul de 17 ani, pe care l-a lovit violent cu autoturismul.

Aceste informații nu au fost confirmate oficial de anchetatori. Procurorii continuă cercetările pentru a stabili dinamica accidentului, împrejurările în care s-a produs impactul și eventuala intenție a șoferului.

Editor : Ș.A.