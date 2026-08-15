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Mobilizare de forţe în Caraş-Severin: Sute de hectare de pădure, afectate de incendii. Două elicoptere intervin la Băile Herculane

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pompieri-smurd
Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Incendii localizate la Măru, Reşiţa şi Pârvova

Judeţul Caraş-Severin se confruntă cu o situaţie critică din cauza incendiilor care au afectat sute de hectare de pădure şi de vegetaţie forestieră. Pompierii militari, sprijiniţi de echipaje aeriene şi de lucrători silvici, duc o luptă contra cronometru cu flăcările, în mai multe localităţi din judeţ. Cea mai dificilă intervenţie este în zona Băile Herculane - Domogled, în incinta Parcului Naţional Domogled – Valea Cernei, unde acţionează două elicoptere pentru stingerea focului care a mistuit în această zonă aproximativ 25 de hectare.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin informează, sâmbătă seară, că suprafaţa totală afectată de flăcări depăşeşte, în acest moment, 300 de hectare.

Potrivit sursei citate, cea mai dificilă intervenţie are loc în zona Băile Herculane - Domogled, în incinta Parcului Naţional Domogled - Valea Cernei.
„Aici, focul se manifestă pe o suprafaţă de aproximativ 25 de hectare de litieră şi fond forestier. Din cauza terenului accidentat, la faţa locului acţionează două elicoptere ale Inspectoratului General de Aviaţie (IGAv). Unul dintre aparatele de zbor a aterizat pe stadionul din Herculane pentru coordonare. Până la această oră, sprijinul aerian a fost masiv: primul elicopter a efectuat 51 de aruncări de apă, iar cel de-al doilea 46 de aruncări”, precizează sursa citată.

Reprezentanţii ISU Caraş-Severin informează că la sol echipele sunt formate din patru militari ai Detaşamentului Caransebeş (cu o autospecială ASAS) şi şapte lucrători ai Ocolului Silvic Băile Herculane.

Incendii localizate la Măru, Reşiţa şi Pârvova

Potrivit aceleiaşi surse, pompierii au reuşit să limiteze extinderea flăcărilor în alte trei puncte fierbinţi din judeţ, Măru fiind zona cu cea mai mare suprafaţă afectată, unde flăcările au cuprins aproximativ 100 de hectare.

„Intervin patru militari din Caransebeş cu o autospecială APIC. Incendiul este localizat, iar salvatorii au creat un perimetru de siguranţă pentru a proteja locuinţele din apropiere. În această zonă nu s-au înregistrat lucrători silvici sau voluntari SVSU care să ajute la intervenţie. La Pârvova (UAT Lăpuşnicel), un alt incendiu major afectează circa 60 de hectare, iar pentru stingerea lui acţionează şapte militari de la Garda de Intervenţie Bozovici (cu un autoturism de primă intervenţie Duster) şi patru pădurari de la Ocolul Silvic Mehadia”, precizează sursa citată.

Potrivit pompierilor, incendiul din cartierul Secu al municipiului Reşiţa este localizat, după ce a afectat 55 de hectare de vegetaţie uscată şi litieră de pădure.

„Un echipaj de şase militari de la Detaşamentul Reşiţa supraveghează zona unde încă mai sunt degajări de fum din cauza vegetaţiei uscate şi a copacilor doborâţi. Pompierii au realizat un perimetru de protecţie pentru a preveni reaprinderea”, adaugă sursa citată.

Aceeaşi sursă afirmă că la Rusca Montană, veştile sunt bune, aceasta fiind „singura zonă unde pericolul a trecut complet”.

„Incendiul care a mistuit de la izbucnire şi până în prezent o suprafaţă de 62 de hectare a fost lichidat definitiv de către cei patru militari ai Detaşamentului Caransebeş sosiţi cu o autospecială APIC. Autorităţile rămân în alertă maximă şi monitorizează evoluţia tuturor focarelor active din judeţ”, mai informează ISU Caraş-Severin.

Editor : Sebastian Eduard

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