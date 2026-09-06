Polițiști din județul Mehedinți, ajutați de cei din Gorj, Dolj și Caraș-Severin, au fost mobilizați încă din seara zilei de sâmbătă, 5 septembrie, pentru căutarea unui tânăr șofer din Republica Moldova care ar fi fugit de oamenii legii. La acțiune participă inclusiv un elicopter.

Din primele informații, tânărul de 26 de ani din Republica Moldova ar fi furat o mașină din Bulgaria, reușind să treacă de toate filtrele din țara vecină. A trecut pe la punctul de trecere a frontierei din Calafat, județul Dolj, iar în momentul în care a ajuns în județul Mehedinți, în apropiere de localitatea Strehaia, oamenii legii au încercat să-l oprească.

Conducătorul auto a refuzat și și-a abandonat mașina în apropierea unei pădure. Conform informațiilor jurnalistului Digi24 Elena Alexandru, tânărul a intrat în pădure, iar polițiștii îl caută în această zonă încă de aseară.

Bărbatul nu a fost găsit nici până la această oră. Este folosit și un elicopter al aviației pentru a-l căuta pe șofer, însă până în acest moment nu a fost găsit.

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Editor : A.M.G.