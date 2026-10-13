Modernizare cu scandal pe faleza Dunării din Galați, un proiect de peste 200 de milioane de lei. Constructorul a fost amendat cu 100.000 de lei, iar comisarii Gărzii de Mediu au stabilit că doar aproximativ 700 din cei 900 de copaci existenți acolo pot fi tăiați. Primăria dă asigurări că zona va fi mult mai verde la final, odată cu plantarea câtorva mii de arbori și arbuști. Faleza din Galați este reabilitată după mai bine de patru decenii, iar lucrările ar trebui să dureze cel mult doi ani.

Modernizarea falezei din Galați a stârnit revolta organizațiilor pentru protecția mediului, dar și nemulțumirea unor localnici.

„În ultimele două luni, pe faleza din Galați au avut mai multe proteste prin care oamenii cereau primăriei să oprească tăierea a 900 de arbori, așa cum prevede proiectul de reabilitare a celei mai lungi faleze de pe cursul Dunării”, transmite jurnalistul Digi24, Dana Costache.

„Trebuia expus proiectul și votat”, e de părere o localnică.

Reabilitarea celor trei kilometri de faleză a început în luna iulie, dar pe șantier s-au descoperit mai multe nereguli. Constructorul a fost amendat cu 100.000 de lei, iar comisarii Gărzii de Mediu au stabilit că doar 714 copaci pot fi tăiați.

„Depozitări de materiale neconforme pe spațiul verde, șantierul nu a fost împrejmuit corespunzător și alte lucrări desfășurate fără a respecta acordul de mediu”, spune Ionuț Bejan, comisar șef Garda de Mediu Galați despre neregulile descoperite în teren.

„Din numărul maxim de 900 de arbori, circa 200 sunt arbori bolnavi sau uscați, care vor fi eliminați. De asemenea, 101 vor rămâne pe amplasament, iar 75 vor fi relocați tot în aceeași zonă, pe faleza Dunării. Restul arborilor care vor fi eliminați sunt specii invazive, cum ar fi oțetarul sau sunt pomi fructiferi, lucru interzis prin lege”, explică purtătorul de cuvânt al Primăriei Galați, Petrică Pațilea.

Constructorul care se ocupă de lucrările în valoare de 45 de milioane de euro nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere. Primăria spune că, după reabilitare, faleza va fi mult mai verde, pentru că vor fi plantați peste 3.000 de arbori și 1.000 de arbuști.

„Trebuie modernizată”, e de părere cineva.

„Nu se distruge. Se amenajează, se organizează. Întotdeauna sunt și oameni care boicotează”, completează altcineva.

Faleza din Galați este reabilitată după mai bine de 40 ani cu bani europeni și de la bugetul local. Lucrările ar trebui să dureze cel mult doi ani.

reporter: Dana Costache

operator: Marian Munteanu

Editor : Izabela Zaharia