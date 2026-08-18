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Modernizare la Aeroportul Otopeni: parcarea supraetajată „Sosiri” va fi indisponibilă până în 2027, noi locuri promise în toamnă

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Aeroportul Henri Coandă
Aeroportul Henri Coandă. Foto: Shutterstock
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Parcarea supraetajată „Sosiri” de la Aeroportul Internaţional Henri Coandă se va închide temporar, începând de miercuri, 19 august, până la începutul anului viitor, iar autovehiculele pasagerilor vor fi redirecţionate către celelalte parcări ale aeroportului, a anunţat, marţi, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB).

Aeroportul Henri Coandă dispune în prezent de 2.226 locuri în parcările publice, iar după închiderea parcării Sosiri” (parter, mezanin şi etaj), se indisponibilizează 588 de locuri.

Potrivit unui comunicat, CNAB continuă lucrările la modernizarea şi consolidarea parcării supraetajate din faţa Terminalului Sosiri al Aeroportului Henri Coandă, proiectul avansând la etapa intervenţiilor majore la structura de rezistenţă.

În prima etapă, care a început în luna aprilie, s-au executat lucrări la cele două niveluri superioare ale parcării. A doua etapă, care începe miercuri, presupune restricţionarea accesului auto în parcarea Sosiri până la începutul anului viitor, când se va finaliza investiţia. Astfel, începând de miercuri, 19 august, parcarea Sosiri se va închide temporar, iar autovehiculele pasagerilor vor fi redirecţionate către celelalte parcări ale aeroportului”, spun reprezentanţii Companiei, citați de Agerpres.

Pentru a suplimenta capacitatea de parcare, în această toamnă se va pune în folosinţă o nouă parcare la Aeroportul Henri Coandă, prin care se vor pune la dispoziţia pasagerilor 1.019 locuri. Noua parcare este situată în apropierea clădirii Sosiri” şi va fi organizată pe patru niveluri.

În plus, au fost deja iniţiate demersurile procedurale pentru construcţia altor două parcări, fiecare cu câte patru niveluri, care vor oferi peste 1.600 de locuri, în total.

Construită în anul 2003, parcarea Sosiri prezintă degradări semnificative, atât la nivelul structurii, dar şi al faţadelor, fiind constatate deteriorări ale plafonului, stâlpilor şi pardoselii.

După finalizarea lucrărilor de modernizare şi consolidare, parcarea va fi dotată cu un sistem de cadre metalice echipate cu amortizori pe ansamblurile centrale, pentru siguranţă seismică.

De asemenea, se consolidează fundaţiile clădirii, se construiesc grinzi de legătură, se ranforsează integral elementele structurale verticale şi se refac hidroizolaţiile, instalaţiile electrice, tubulatura şi canalizările de apă pluvială.

CNAB precizează că zona ride-sharing se află în faţa terminalului „Plecări”. Totodată, autobuzele liniilor 100 şi 442 opresc exclusiv în staţia comună Plecări” de la aeroport.

Staţia Taxi se va muta, la rândul ei, de la Sosiri” în faţa terminalului Plecări” începând cu 1 septembrie.

Pasagerii sunt direcţionaţi în aeroport prin trasee marcate şi signalistică specială către mijloacele de transport în comun (gara CFR, staţia STB, staţia Taxi şi zona ride-sharing)”, dau asigurări reprezentanţii CNAB.

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti a anunţat pe 22 aprilie că a început lucrările de modernizare şi consolidare a parcării supraetajate din faţa Terminalului Sosiri” al Aeroportului Henri Coandă, care vor dura 10 luni.

CNAB administrează cele două aeroporturi principale ale României: Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu.

Cele două aeroporturi ale Capitalei au înregistrat un număr record de 8,46 milioane de pasageri în primele şase luni ale acestui an, cu 5,08% mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului 2025. Creşterea traficului aerian s-a reflectat şi în numărul mişcărilor de aeronave. În primul semestru au fost înregistrate 68.367 de aterizări şi decolări, cu 3,37% mai multe decât în perioada ianuarie-iunie 2025. 

Editor : Ș.R.

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