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Video „Moment istoric” pentru Autostrada Unirii A8: A fost emisă autorizaţia de construire pentru primul lot al sectorului montan

Data publicării:
Autostradă
Foto: Profimedia
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Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Horaţiu Cosma anunţă, vineri, că a fost emisă autorizaţia de construire pentru primul lot al sectorului montan din A8. Organizarea de şantier este finalizată, cele două staţii de betoane şi staţia de asfalt sunt operaţionale, peste 140 de utilaje sunt pregătite de lucru, iar noua fabrică de grinzi produce zilnic câte 2 grinzi de 40 de metri şi 4 grinzi de 30 de metri.

„Astăzi am ales să semnez Autorizaţia de Construire chiar în teren, pe viitorul şantier al lotului Joseni - Ditrău, alături de directorul general al CNIR, Gabriel Budescu, şi de constructorul român care va transforma acest proiect în realitate. Am ţinut să marchez acest moment acolo unde autostrada începe să prindă viaţă, să înmânez personal autorizaţia de construire antreprenorului şi să dăm împreună startul oficial al lucrărilor”, anunţă, vineri, pe Facebook, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Horaţiu Cosma,

Acesta apreciază că este „un moment cu adevărat istoric: începe primul şantier de pe sectorul montan al Autostrăzii Unirii A8, cea mai lungă traversare montană de autostradă din România”.

„Totodată, este şi primul lot de autostradă construit vreodată în judeţul Harghita. Constructorul român este pregătit să intre în forţă în şantier în cel mai scurt timp. Organizarea de şantier este finalizată, cele două staţii de betoane şi staţia de asfalt sunt operaţionale, peste 140 de utilaje sunt pregătite de lucru, iar noua fabrică de grinzi produce zilnic câte 2 grinzi de 40 de metri şi 4 grinzi de 30 de metri”, a precizat Cosma.

Potrivit acestuia, în prima etapă vor lucra peste 150 de muncitori, efectivele urmând să crească pe măsură ce lucrările avansează.

Lotul Joseni – Ditrău are o lungime de 14,4 kilometri şi va fi realizat în doi ani.

Pe traseu vor fi construite: 18 poduri şi pasaje, 3 ecoducte pentru traversarea în siguranţă a faunei, un nod rutier la Joseni şi o descărcare provizorie la Ditrău, astfel încât lotul să poată fi deschis circulaţiei independent de sectorul următor.

„Sectorul montan al Autostrăzii Unirii reprezintă una dintre cele mai ambiţioase investiţii de infrastructură din România: peste 110 kilometri de autostradă între Sovata şi Pipirig, investiţii de aproximativ 4 miliarde de euro, viaducte impresionante, tuneluri, consolidări complexe şi lucrări inginereşti care vor schimba radical conexiunea dintre Moldova şi Transilvania”, apreciază Horaţiua Cosma.

Acesta consideră că mobilizarea din teren şi pregătirile realizate până acum arată că există toate premisele pentru un ritm foarte bun de execuţie.

„Autostrada Unirii pe sectorul montan nu mai este doar un proiect pe hârtie. Astăzi începe construcţia primei bucăţi din cea mai spectaculoasă traversare montană de autostradă din România”, a mai declarat Cosma.

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Editor : Sebastian Eduard

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