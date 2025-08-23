Live TV

Video Momente de panică într-un avion deasupra Italiei. Turbulențele au obligat zborul Alicante - Roma să aterizeze de urgență la Bolognia

Au fost clipe de panică pentru pasagerii unui zbor între Spania și Italia, în momentul în care avionul a intrat într-o zonă de turbulențe.

Cursa aeriană Alicante – Romaa intrat într-o zonă de turbulențe violente și a început să se zguduie cu putere, informează Digi24.

Oamenii au început să plângă și să strige îngroziți.

Aeronava aterizat de urgență în Bolonia și nimeni nu a fost rănit. Într-un comunicat dat după incident, compania aeriană care opera zborul a descris ceea ce s-a întâmplat ca fiind o procedură standard atunci când condițiile meteorologice împiedică o aterizare în siguranță.

De asemenea, a lăudat performanța echipajului, care a reușit să gestioneze incidentul în mod profesional.

A fost vorba de un zbor WizzAir, care făcea legătura dintre Alicante, în estul Spaniei, și capitala Italiei, Roma.

Momentul turbulențelor s-a consumat deasupra Italiei, unde era un cod galben de furtuni violente. Pilotul a încercat să străbată plafonul de nori, să aterizeze, însă s-au întâmplat aceste incidente, au fost tulburențe foarte mari și nu a reușit.

Martorii vorbesc despre momente de frică incredibilă, spun că au simțit con avionul se prăbușește în gol pentru câteva secunde și cum se zgâlțeia din toate încheieturile.

Ulterior, pilotul a decis să urce înapoi deasupra norilor și să se ducă spre nord, în orașul Bolonia, unde a aterizat de urgență. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Pasagerii au fost transportați la Roma cu autocarele.

