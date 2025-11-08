Momente emoționante la funeraliile antrenorului legendar. Emeric Ienei a fost condus pe ultimul drum cu onoruri militare, la Oradea. Antrenorul, care în 1986 reușea cea mai mare performanță a fotbalului românesc, a murit miercuri, la 88 de ani.

ACTUALIZARE 16.50 Emeric Ienei a fost înmormântat astăzi, cu onoruri militare, la Cimitirul ”Rulikowski” din Oradea, iar în mormântul său a fost aşezată o bucată din gazonul de pe Ghencea, anunţă Steaua Bucureşti.

O bucată din gazonul de pe Ghencea, aşezată în mormânt

“O bucată din gazonul de pe Ghencea, locul care i-a fost casă zeci de ani marelui Jenei, a fost aşezată în mormântul său. Peluza Sud Steaua şi-a luat rămas bun de la Jenei, fanii aprinzând torţe care să-i lumineze drumul spre locul de veci”, precizează Steaua.



Peste o mie de persoane au asistat la înmormântarea legendei steliste. Au fost prezenţi foştii elevi cu care Jenei a câştigat Cupa Campionilor Europeni în 1986: Adrian Bumbescu, Gabi Balint, Marius Lăcătuş, Ladislau Boloni, Miodrag Belodedici, Adrian Stângaciu, Anghel Iordănescu. Comandantul Stelei, Eduard Danilof a ţinut un discurs în memoria fostului mare sportiv şi antrenor al Stelei, generalul de brigadă (ret) Emeric Ienei.

Știre inițială: Fostul mare antrenor Emeric Ienei a fost înmormântat, sâmbătă, la Oradea, cu onoruri militare, în prezenţa a sute de oameni. El a încetat din viaţă, miercuri, la 88 de ani. Ceremonia funerară a fost organizată de Garnizoana Oradea, întrucât Ienei a fost general de brigadă în retragere.



La înmormântarea de la Oradea au fost prezenţi, printre alţii, Răzvan Burleanu, Anghel Iordănescu, Marius Lăcătuş, Ladislau Boloni, Gabi Balint sau Tudorel Stoica.

De asemenea, la ceremonie a participat şi Alexandra Duckadam, văduva portarului Helmut Duckadam, „Eroul de la Sevilia.

Un moment emoţionant a fost în curtea bisericii cel când nepoata lui Emeric Ienei, Alisa, a intonat Imnul Naţional, anunţă ebihoreanul.ro, citat de News.ro.

Pe aleea pe care era dus sicriul lui Emeric Ienei, câţiva microbişti au lansat fumigene roşii.

Fostul tehnician Emeric Ienei, care în 1986 a adus Cupa Campionilor Europeni la Bucureşti câştigând trofeul cu Steaua, a încetat din viaţă miercuri, la 88 de ani.

Ca antrenor, Ienei a activat la Steaua Bucureşti, Crişul Oradea, Chindia Târgovişte, Videoton, Panionios şi Universitatea Craiova şi a fost selecţioner al echipelor naţionale ale României şi Ungariei.

Cea mai mare performanţă din cariera sa de tehnician a fost câştigarea Cupei Campionilor Europeni cu Steaua, în 1986. Tot cu Steaua a câştigat cinci titluri şi trei Cupe ale României.

La 9 martie 2017, Emeric Ienei a fost decorat prin decret prezidenţial de Klaus Iohannis cu Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler.

El a primit şi Ordinul Meritul Sportiv acordat în 2008 de preşedintele Traian Băsescu.

