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Momentul cumplit al producerii accidentului de la Ianca, filmat cu o camera de bord

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Accident
Foto: Ciprian Sterian
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Două persoane, soț și soție, și-au pierdut viața după ce mașina în care se aflau a intrat pe contrasens și s-a izbit de un alt autoturism. Tragedia a avut loc la ieșirea din orașul Ianca spre Brăila. Urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional.

Groaznicul accident a avut loc pe drumul național 2B.

Impactul a fost surprins de camera de bord al mașinii care se afla în spatele autoturismului care a provocat accidentul.

Pe imagini se observă cum șoferul trage brusc de volan și intră pe contrasens, pentru a depăși, și intră direct în microbuzul care venea pe sensul opus.

În urma impactului violent, autoturismul s-a răsturnat, iar șoferul în vârstă de 55 de ani și soția lui de 54 de ani au murit pe loc.

Microbuzul lovit era condusă de o femeie în vârstă de 39 de ani din București, iar în autovehicul se aflau și copiii acesteia, trei minori, cu vârstele de patru, șapte și 9 ani. Toți patru au fost răniți și internați în spitalul din Brăila, iar acum starea starea lor este stabilă.

Polițiștii fac cercetări într-un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, informează jurnalistul Digi24 Dana Costache .

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Editor : Sebastian Eduard

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