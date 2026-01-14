Video Exclusiv Momentul exploziei de la Poliția Rutieră Lugoj, surprins pe camere: trei polițiști au fost răniți Data actualizării: 14.01.2026 12:21 Data publicării: 14.01.2026 12:20 Momentul exploziei produse miercuri dimineață la sediul Poliției Rutiere din Lugoj a fost surprins pe camerele de supraveghere din apropiere. În urma deflagrației, trei polițiști au fost răniți, doi dintre ei fiind transportați la spital cu arsuri. Explozia a distrus imobilul, a avariat o autospecială parcată în apropiere și a spart ferestrele unor clădiri din vecinătate. Explozie puternică la sediul Poliției Rutiere din Lugoj. Două persoane cu arsuri, transportate la spital Gara de Nord din București intră în renovare. Cum va arăta după ce vor fi gata lucrările de modernizare Bebeluș mort la o clinică din Craiova. Mărturia tatălui: „Nu știm cauza decesului. Îl resuscitau de o oră și nu ne-a anunțat nimeni” Pachetul trei de reforme: ce riscă primarii care nu reduc cheluielile cu 10% Românii plătesc pe carburanți mai mult decât șoferii din Spania, Austria și Suedia. Ce loc ocupă țara noastră în topul UE Mark Rutte, declarație surprinzătoare despre Nicolae Ceaușescu: „Am crezut că va conduce România pentru totdeauna” Parlamentul ar putea vota, săptămâna viitoare, conducerea CNCD, Avocatul Poporului și noile șefii SRI și SIE. Ce nume sunt vehiculate Alertă pe Dunăre: 2 barje cu îngrășăminte chimice s-au scufundat la Zimnicea și Giurgiu. Autoritățile monitorizează riscul de poluare Întâlnirea SUA - Groenlanda - Danemarca : vicepreședintele JD Vance va găzdui discuțiile la Casa Albă. „Să ne privim în ochi” Doi dintre polițiști au fost transportați la spital cu arsuri, iar o a treia persoană a primit îngrijiri medicale la fața locului după un atac de panică.Explozia a avariat grav clădirea în care funcționa Poliția Rutieră, a distrus o autospecială parcată în apropiere și a spart ferestrele unor imobile din vecinătate.După incident, Sindicatul Europol a reacționat, acuzând conducerea Poliției Române că a neglijat ani la rând recondiționarea și siguranța sediilor în care lucrează polițiștii.Autoritățile continuă verificările pentru a stabili cauza exactă a exploziei. Editor : Ș.A. Etichete: politisti raniti explozie lugoj politia rutiera lugoj momentul exploziei Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Trimisul lui Donald Trump pentru Groenlanda a acuzat Danemarca că a ocupat insula... 2 Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza... 3 Mark Rutte, declarație surprinzătoare despre Nicolae Ceaușescu: „Am crezut că va conduce... 4 Pacient în România. La stat sunt doar doi medici care redau vederea pacienților prin... 5 AUR, după declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „Deține întreaga putere, ar...