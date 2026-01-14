Momentul exploziei produse miercuri dimineață la sediul Poliției Rutiere din Lugoj a fost surprins pe camerele de supraveghere din apropiere. În urma deflagrației, trei polițiști au fost răniți, doi dintre ei fiind transportați la spital cu arsuri. Explozia a distrus imobilul, a avariat o autospecială parcată în apropiere și a spart ferestrele unor clădiri din vecinătate.

Doi dintre polițiști au fost transportați la spital cu arsuri, iar o a treia persoană a primit îngrijiri medicale la fața locului după un atac de panică.

Explozia a avariat grav clădirea în care funcționa Poliția Rutieră, a distrus o autospecială parcată în apropiere și a spart ferestrele unor imobile din vecinătate.

După incident, Sindicatul Europol a reacționat, acuzând conducerea Poliției Române că a neglijat ani la rând recondiționarea și siguranța sediilor în care lucrează polițiștii.

Autoritățile continuă verificările pentru a stabili cauza exactă a exploziei.

Editor : Ș.A.