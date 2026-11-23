Călin Georgescu a ieșit luni seară din Arestul Central în uralele susținătorilor adunați lângă sediul unității de arest preventiv a Poliției Capitalei. La ieșirea din arest, Georgescu a ținut un discurs prin care a vorbit despre Dumnezeu și familie și a subliniat că ar fi anchetat în dosare „politice”. Ieșirea din arestul preventiv este o consecință a deciziei de luni a Curții de Apel București. Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 va rămâne în următoarea perioadă în arest la domiciliu.

„Dumnezeu m-a născut un om liber și liber voi rămâne. Și acum, și în viața cealalta. Flacăra gândului meu spune: Slavă lui Dumnezeu pentru toate, mare este numele Sfintei Treimi. Vreau să mulțumesc în primul rând familiei mele care a stat lângă mine în această perioadă.

Mulțumesc celor trei băieți ai mei care s-au purtat cu mare demnitate, mulțumesc soției mele a cărei dârzenie, tenacitate și demnitate a făcut înconjurul lumii. Mulțumesc avocaților mei pentru înalta ținută morală și pentru valoarea profesională inestimabilă. Mulțumesc poporului român, pentru rugăciunile voastre. M-am căit cu iubirea voastră”, a declarat Călin Georgescu la ieșirea din Arestul Central.

Acesta a continuat:

„Mulțumesc, de asemenea, și jurnaliștilor, puțini la număr, care au dat dovadă de o înaltă ținută morală și au apărat o cauză nobilă, nu cauza mea, cauza poporului român. Aș dori să le mulțumesc vrăjmașilor mei, detractorilor mei, iudelor care au fost în jurul meu, celor lași care m-au trădat la prima cântare de cocoș. Le mulțumesc tuturor. Îi iert pe toți și rămân mâna dreptății lui Dumnezeu.

Sunt nevinovat în al nu știu câtelea dosar fabricat politic, de înțeles într-o dictatură. Într-un stat dicatorial, a mărturisi iubirea și pacea, desigur că sunt prigonite aceste lucruri și pedepsite. Eu oricum, fără vânt, spicul de grâu nu are așa rezistență. Acum, este mai rezistent ca un fir de oțel. România va renaște doar și numai când va fi condusă în crezul și în legile lui Dumnezeu”, a mai spus el.

Fostul candidat la presedintie Calin Georgescu iese din Arestul Central pentru a merge in arest la domiciliu, in Bucuresti, 23 noiembrie 2026. Inquam Photos / George Calin Deschide galeria foto

Judecător: O altă măsură mai blândă, cum ar fi controlul judiciar, nu se putea lua în acest caz

Motivele pentru care Călin Georgescu a fost plasat în arest la domiciliu au fost expuse de judecătorul Tribunalului București în motivarea prezentată și de Digi24.ro la acel moment.

Judecătorul a subliniat că nu există argumente care să susțină o măsură mai blândă, cum ar fi controlul judiciar, invocând gravitatea acuzațiilor aduse de procurorii DIICOT, „o posibilă perseverență infracțională”, dar și intenția de a părăsi România, potrivit motivării deciziei.

Acesta nu a pus în discuție „suspiciunea rezonabilă” potrivit căreia Călin Georgescu este vinovat de acuzațiile aduse de DIICOT în acest dosar.

CITEȘTE ȘI: Călin Georgescu și dezbaterea juridică dintre magistrați: De ce l-a plasat Tribunalul București în arest la domiciliu (Motivare)

Deși ajunge acasă, după zeci de zile petrecute în Arestul Central, Călin Georgescu va fi obligat să poarte un dispozitiv electronic de supraveghere, să comunice constant autorităților „informații relevante despre mijloacele sale de existență”și să nu ia legătura cu alte persoane implicate în dosar.

Pentru a înțelege acuzațiile aduse de DIICOT în acest dosar, reluăm următoarele articole scrise de Digi24.ro pe această temă, începând cu cel care a arătat, în exclusivitate, existența plângerii penale care a dus la arestarea preventivă a lui Călin Georgescu:

Călin Georgescu mai este trimis în judecată în alte două dosare, unul care vizează acuzații de tentativă la răsturnarea ordinii constituționale (alături de Horațiu Potra) și altul care vizează propagandă legionară. Ambele dosare se află în faza de judecată pe fond.

Editor : M.G.