Video Momentul în care copilul dispărut în Sibiu a fost găsit: „L-am văzut într-un luminiș, iar el ne-a făcut cu mâna”

Mihail Soare, unul dintre salvatorii implicați în operațiunea de căutare a copilului dispărut în județul Sibiu, a povestit momentul în care băiatul a fost găsit într-un luminiș din pădure, după ore întregi de căutări. Copilul din localitatea Sebeșu de Jos, căutat de sute de persoane după dispariția sa de luni, a fost găsit în viață la aproximativ doi kilometri de locul în care plecase de lângă tatăl său.

După localizarea copilului, salvatorii au aterizat în apropiere și l-au preluat pe băiat cu elicopterul.

„Am primit o informație să cercetăm o anumită zonă. Am trecut pe acolo și l-am văzut într-un luminiș, stând jos. I-am făcut semn să rămână pe loc, iar el ne-a făcut cu mâna. Am aterizat în apropiere, ne-am dus pe jos, l-am luat și l-am scos într-o lizieră, apoi l-am adus cu elicopterul la ambulanță.

A fost un moment emoționant, nu am crezut că o să trăiesc vreodată așa ceva. Am și eu, la rândul meu, doi copii și emoția a fost maximă”, a declarat salvatorul.

Dispariția copilului a mobilizat forțe impresionante de intervenție în județul Sibiu. Zeci de pompieri, polițiști, jandarmi, voluntari și echipe de salvamontiști au participat la căutări, iar zona a fost survolată și de un elicopter. Operațiunea s-a desfășurat în condiții dificile, într-o regiune împădurită cunoscută de localnici pentru prezența animalelor sălbatice.

Băiatul dispăruse luni, după ce se afla împreună cu tatăl său într-o zonă de la marginea localității Sebeșu de Jos. Familia și autoritățile au început imediat căutările, iar apelurile de sprijin s-au răspândit rapid în comunitate și pe rețelele sociale.

Editor : Ș.A.

