Galerie Foto Momentul în care, în timpul unui exercițiu în Buzău, unui parașutist nu i se deschide parașuta principală și aterizează cu rezerva

incident parașutist Buzău
Foto: Ciprian Sterian

Un incident a avut loc vineri, în timpul exerciţiului de paraşutare organizat pe platoul Dacia din Buzău, cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la înfiinţarea Batalionului 52 Operaţii Speciale „Băneasa-Otopeni”.

Unul dintre cei cinci militari care au executat saltul demonstrativ a fost nevoit să renunţe la paraşuta principală şi să aterizeze cu paraşuta de rezervă, după o defecţiune apărută în timpul deschiderii.

Cei cinci militari, proveniţi din unităţi din Buzău şi Vlădeni, au sărit dintr-un elicopter de la 1.500 de metri altitudine, cu scopul de a ateriza în centrul municipiului, în mijlocul mulţimii care asista la ceremonia militară şi religioasă.

În timpul coborârii, paraşuta unuia dintre militari nu s-a deschis corespunzător, iar corzile cesteia s-au încurcat, făcând imposibil controlul şi aterizarea în siguranţă.

„Într-o astfel de situaţie, procedura este clară: se larghează paraşuta principală şi se acţionează rezerva. Militarul a reacţionat exact cum trebuie, într-un interval de doar câteva secunde”, a explicat un fost paraşutist militar.

Conform imaginilor surprinse la faţa locului, paraşuta principală s-a deschis parţial, dar nu a putut fi stabilizată. Paraşutistul a eliberat sistemul principal şi a deschis paraşuta de rezervă, reuşind să aterizeze fără nicio problemă.

„Rezerva este complet independentă de sistemul principal. Este concepută să se deschidă rapid şi sigur chiar şi la altitudini mai joase. Aceste manevre fac parte din antrenamentul standard al oricărui paraşutist profesionist”, a mai spus paraşutistul.

Organizatorii exerciţiului au confirmat incidentul, precizând că nu a existat niciun risc major şi că militarul a acţionat perfect conform pregătirii şi procedurilor de siguranţă.

„A fost un incident minor la paraşutare, iar militarul a aterizat cu paraşuta de rezervă. Aterizarea s-a făcut în siguranţă, fără probleme. Se întâmplă destul de frecvent ca, din motive tehnice, să fie folosită rezerva. Nu a fost niciun moment de panică”, a declarat lt. col. Alexandru Ivanov, ofiţer de informare şi relaţii publice al Forţelor pentru Operaţii Speciale Târgu Mureş, pentru ŞansaNews.ro.

 

