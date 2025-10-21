Momentul în care o dronă a Moscovei ucide un soldat rus, după ce acesta se predase armatei ucrainene

Utilizarea dronelor rusești pentru a ucide soldații care încearcă să dezerteze a devenit, potrivit unor informații, o practică recurentă în unele părți ale frontului, informează TPWorld.

Un soldat rus care a încercat să se predea forțelor ucrainene în sudul Ucrainei a fost ucis, potrivit unor informații, chiar de o dronă rusă.

Forțele de Apărare din Sudul Ucrainei, care fac parte din Forțele Terestre Ucrainene, au declarat luni pe canalul lor Telegram că soldatul „și-a dat seama de lipsa de speranță” a continuării luptei și a început să depună armele, când un dispozitiv exploziv aruncat de o dronă rusă l-a ucis.

„În loc să-i permită soldatului să supraviețuiască, operatorul dronei inamice a aruncat un dispozitiv exploziv asupra lui, punând capăt instantaneu vieții soldatului care încerca să se predea”, se arată în postare.

Declarația adaugă că incidentul „este încă o dovadă că inamicul nu prețuiește nici măcar viețile propriilor soldați”.

Uciderea dezertorilor

Publicația independentă ucraineană Militarnyi.com a raportat că utilizarea dronelor rusești pentru a ucide soldații care încearcă să dezerteze a devenit o practică recurentă în unele părți ale frontului.

Potrivit publicației, comandamentul militar rus pare să utilizeze astfel de tactici pentru a descuraja predarea și a menține disciplina prin frică, ucigând efectiv propriile trupe pentru a preveni dezertările.

Forțele de Apărare din Sudul Ucrainei au declarat că ultimul incident ilustrează atât disperarea forțelor ruse, cât și brutalitatea structurii lor de comandă.

Moscova este „gata să recurgă la acțiuni crude pentru a ascunde refuzul personalului său de a lupta”, se arată în declarație.

Potrivit serviciului de informații militare al Ucrainei, peste 25.000 de soldați și ofițeri au dezertat din armata rusă de la sfârșitul anului 2024.

Editor : Sebastian Eduard