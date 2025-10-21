Live TV

Momentul în care o dronă a Moscovei ucide un soldat rus, după ce acesta se predase armatei ucrainene

Data actualizării: Data publicării:
soldat rus care se preda
captura video
Din articol
Uciderea dezertorilor

Utilizarea dronelor rusești pentru a ucide soldații care încearcă să dezerteze a devenit, potrivit unor informații, o practică recurentă în unele părți ale frontului, informează TPWorld.

Un soldat rus care a încercat să se predea forțelor ucrainene în sudul Ucrainei a fost ucis, potrivit unor informații, chiar de o dronă rusă.

Forțele de Apărare din Sudul Ucrainei, care fac parte din Forțele Terestre Ucrainene, au declarat luni pe canalul lor Telegram că soldatul „și-a dat seama de lipsa de speranță” a continuării luptei și a început să depună armele, când un dispozitiv exploziv aruncat de o dronă rusă l-a ucis.

„În loc să-i permită soldatului să supraviețuiască, operatorul dronei inamice a aruncat un dispozitiv exploziv asupra lui, punând capăt instantaneu vieții soldatului care încerca să se predea”, se arată în postare.

Declarația adaugă că incidentul „este încă o dovadă că inamicul nu prețuiește nici măcar viețile propriilor soldați”.

Uciderea dezertorilor

Publicația independentă ucraineană Militarnyi.com a raportat că utilizarea dronelor rusești pentru a ucide soldații care încearcă să dezerteze a devenit o practică recurentă în unele părți ale frontului.

Potrivit publicației, comandamentul militar rus pare să utilizeze astfel de tactici pentru a descuraja predarea și a menține disciplina prin frică, ucigând efectiv propriile trupe pentru a preveni dezertările.

Forțele de Apărare din Sudul Ucrainei au declarat că ultimul incident ilustrează atât disperarea forțelor ruse, cât și brutalitatea structurii lor de comandă.

Moscova este „gata să recurgă la acțiuni crude pentru a ascunde refuzul personalului său de a lupta”, se arată în declarație.

Potrivit serviciului de informații militare al Ucrainei, peste 25.000 de soldați și ofițeri au dezertat din armata rusă de la sfârșitul anului 2024.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trotineta
1
Trotinetă electrică găsită „parcată” la 40 de metri deasupra solului, pe un pod din...
JD Vance
2
JD Vance, sub tirul artileriei SUA. Un proiectil explodat prematur a avariat mai multe...
ILUSTRATIE_GAZE_44_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Administratoarea blocului din Rahova, audiată de procurori: „Cei de la firmă au rupt...
Hacker
4
Hackerii ruși au intrat în sistemele Royal Air Force și au furat date despre bazele...
intrarea in sala CCR
5
CCR a picat reforma pensiilor magistraților. Cine sunt cei 5 judecători care au votat...
A făcut-o! După 6 ani de relație, s-a căsătorit cu "cea mai frumoasă femeie de pe planetă". Simona Halep a reacționat
Digi Sport
A făcut-o! După 6 ani de relație, s-a căsătorit cu "cea mai frumoasă femeie de pe planetă". Simona Halep a reacționat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
cladirea SRI
SRI a dejucat o operațiune de sabotaj în București. Serviciile ruse...
intrarea in sala CCR
Scandalul pensiilor speciale ale magistraților ia amploare. Care sunt...
cseke attila face declaratii
Casele de până în 150 mp, ridicate fără autorizație. Cseke Attila...
florin jianu govro
Patronatele cer înghețarea salariului minim. Liderul IMM, Florin...
Ultimele știri
Cseke Attila nu exclude varianta unui referendum după decizia CCR: „Este o preocupare majoră a societății. Oamenii văd inegalitățile”
Donald Trump este pe cale să doboare recordul de imigranți deportați din SUA: „Este doar începutul”
Când va fi reluată furnizarea gazelor pentru clienții afectați de explozia de la blocul din Rahova. Anunțul Distrigaz
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Ministrul de Externe polonez a dus o dronă Shahed-136 în Parlamentul britanic. Foto-X
Ministrul polonez de Externe s-a dus cu o dronă iraniană în Parlamentul Marii Britanii. „Ar putea pătrunde adânc în Europa”
rus ars bun
Un fost șef dintr-o regiune din Rusia a murit după ce a ars de viu în rulota sa. Acesta era veteran al războiului din Ucraina
rus dobitoc
Un rus a fost trimis în judecată pentru că a cântat un cântec în ucraineană: „Trebuie să ridici în slăvi Rusia”
siluete de oameni cu bagaje in aeroport
Aeroportul din Vilnius a fost închis timp de mai multe ore după o alertă cu „baloane” suspecte
drona chineza invizibila
Cum au căzut dronele subacvatice „invizibile” ale Chinei în plasele pescarilor filipinezi. Tehnologia care le-a dat de gol
Partenerii noștri
Pe Roz
O creatoare de conținut a murit după ce a născut acasă. Soțul ei, devastat de durere: „,Cuvintele nu pot...
Cancan
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă...
Fanatik.ro
Edi Iordănescu a cerut rezilierea cu Legia Varşovia! Întâlnire decisivă cu şefii clubului. Update exclusiv
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Câte bilete s-au vândut pentru FCSB – Bologna! Fanii au taxat înfrângerea şoc cu Metaloglobus
Adevărul
20 ore în aer. Cum să supraviețuiești celui mai lung zbor nonstop din lume, cu Xiamen Air
Playtech
Noua formulă de calcul a vechimii pentru pensie. Cum se vor calcula lunile și anii de muncă începând cu 2026
Digi FM
Carla Bruni și-a condus soțul la închisoare. Ce și-a pus în bagaje Nicolas Sarkozy
Digi Sport
A început demantelarea unei reţele internaţionale de trucare de meciuri! Arestări și în România
Pro FM
Olga Guțanu, scandal în familie după relația cu CRBL. Cum a reacționat mama ei: „Nu a acceptat. A spus că o...
Film Now
Cele două filme în care Zac Efron și Nicole Kidman au jucat împreună. Cum a fost relația dintre cei doi pe...
Adevarul
De ce au vrut polonezii să cucerească Moldova. O prietenie cu năbădăi terminată într-o baie de sânge și o...
Newsweek
3.600.000 pensionari au o pensie care nu le ajunge pentru un trai decent. La ce trebuie să renunțe?
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Isabella Rossellini își amintește de cei trei ani de mariaj cu Martin Scorsese: “Putea fi foarte furios. Era...
UTV
Paula Seling, recuperare dificilă după accidentul cu trotineta: „O să mai dureze. Mi-am rupt clavicula”