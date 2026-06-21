Imagini cu o maşină care cade într-o râpă de pe Transfăgărăşan şi este grav avariată au fost publicate în mediul online. Cei care au distribuit clipul precizează că maşina nu a fost asigurată cu frâna de mână.

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„A uitat să tragă frâna de mână”, scrie, pe TikTok, persoana care a distribuit clipul video.

În imagini se vede cum maşina avansează uşor şi apoi cade în râpa adâncă, rostogolindu-se de câteva ori.

Potrivit informaţiilor din mediul online, la volan se aflase o femeie care ar fi oprit pentru un selfie.

Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, întrucât maşina era goală.

Editor : Liviu Cojan