Live TV

Momentul în care o profesoară din Iași sare dintr-o mașină de ride-sharing în mers. Șoferul a filmat totul

Data publicării:
girofar al unei masini de politie
Foto: Shutterstock

O femeie de 44 de ani din Iași a ajuns la spital, după ce a fost nevoită să sară dintr-o mașină de ride-sharing, în timpul unei curse, pentru a scăpa de șoferul care devenise agresiv. Incidentul ar fi pornit de la o dispută privind modalitatea de plată.

Potrivit informațiilor, conflictul a izbucnit în timpul drumului, după ce femeia i-a spus șoferului, un tânăr de 24 de ani, că va plăti cu cardul la finalul cursei. Bărbatul s-ar fi enervat și i-ar fi cerut pe un ton agresiv să plătească în numerar.

Femeia i-a cerut să oprească mașina, însă șoferul a refuzat și și-a continuat deplasarea. Mai mult, acesta ar fi accelerat, ceea ce a amplificat starea de panică a pasagerei.

Într-un gest disperat, femeia a deschis portiera și a sărit din mașină în mers. Șoferul ar fi filmat întreaga scenă, insistând în același timp să primească banii în numerar.

În urma căderii, femeia a suferit mai multe traumatisme și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Potrivit surselor, aceasta este profesoară de limba română și se îndrepta spre locul de muncă în momentul incidentului.

Polițiștii au deschis un dosar penal în acest caz. Șoferul este cercetat pentru vătămare corporală din culpă.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care atrag bani și oportunități începând cu 8 aprilie. Luna în Săgetător aduce noroc nebănuit în plan...
Cancan
ULTIMA dorință a lui Mircea Lucescu. Ce le-a spus medicilor, cu puțin timp înainte să moară
Fanatik.ro
Povești nemuritoare cu Mircea Lucescu! Marius Șumudică: „Ne-a dus nea Mircea la teatru și apare o fată cu...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Ghinionul colosal din cariera lui Mircea Lucescu: De la destrămarea marelui Dinamo, la bara nenorocită a lui...
Adevărul
Singurul an în care nu s-a aprins Lumina Sfântă de la Ierusalim
Playtech
Mircea Lucescu a murit. Cine sunt moștenitorii regretatului antrenor și ce avere lasă în urmă
Digi FM
Tatăl Codruței Filip s-a îmbolnăvit brusc și grav când a aflat de divorțul fiicei sale: "Nu credea că o să se...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-au decis, după ce Răzvan Lucescu le-a cerut să nu vină la înmormânarea lui Mircea Lucescu
Pro FM
Loredana Groza și fiica ei, una mai îndrăzneață ca alta, pe plaja din Maldive. Imaginile rare cu Elena au...
Film Now
Aubrey Plaza, însărcinată la un an după moartea soțului ei. Cine este bărbatul alături de care și-a refăcut...
Adevarul
Cum apar complicațiile suferite de antrenorul Mircea Lucescu. AVC ischemic și tromboembolismul pulmonar...
Newsweek
Casa de Pensii, eșec total cu biletele de tratament. Mult mai puține, întârziate 4 luni. Când începe programul
Digi FM
Comoara din adâncuri. Colecție de obiecte valoroase, vechi de două milenii, descoperită pe fundul unui lac...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce nu aterizează Artemis 2 pe Lună. Misiunea este una de referință din alte motive
Digi Animal World
Un bărbat s-a lăsat mușcat intenționat de sute de șerpi veninoși. Sângele lui ar putea salva mii de vieți
Film Now
Cum arată David Hasselhoff în 2026, la 73 de ani. Apariția starului din „Baywatch” i-a îngrijorat pe fani...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...