O femeie de 44 de ani din Iași a ajuns la spital, după ce a fost nevoită să sară dintr-o mașină de ride-sharing, în timpul unei curse, pentru a scăpa de șoferul care devenise agresiv. Incidentul ar fi pornit de la o dispută privind modalitatea de plată.

Potrivit informațiilor, conflictul a izbucnit în timpul drumului, după ce femeia i-a spus șoferului, un tânăr de 24 de ani, că va plăti cu cardul la finalul cursei. Bărbatul s-ar fi enervat și i-ar fi cerut pe un ton agresiv să plătească în numerar.

Femeia i-a cerut să oprească mașina, însă șoferul a refuzat și și-a continuat deplasarea. Mai mult, acesta ar fi accelerat, ceea ce a amplificat starea de panică a pasagerei.

Într-un gest disperat, femeia a deschis portiera și a sărit din mașină în mers. Șoferul ar fi filmat întreaga scenă, insistând în același timp să primească banii în numerar.

În urma căderii, femeia a suferit mai multe traumatisme și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Potrivit surselor, aceasta este profesoară de limba română și se îndrepta spre locul de muncă în momentul incidentului.

Polițiștii au deschis un dosar penal în acest caz. Șoferul este cercetat pentru vătămare corporală din culpă.

Editor : Ș.A.