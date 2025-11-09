Live TV

Video Momentul în care o tânără este scoasă din maşină, lovită şi răpită, în Dâmbovița. Cine sunt cei doi agresori

rapire
O femeie a fost bătută și răpită de pe stradă Foto: Captură video

Caz desprins parcă din telenovele în Dâmbovița. O femeie a fost bătută și răpită de pe stradă de tatăl iubitului și de cumnată. Cei doi au fost arestați preventiv sub acuzaţia de lipsire de libertate şi lovire. Femeia agresată și răpită era bănuită de cele două rude prin alianță că își înșeală iubitul. După ce a fost bătută, ea a fost urcată cu forța în mașină.

Un bărbat de 53 de ani din comuna dâmboviţeană Cojasca şi fiica acestuia, în vârstă de 29 de ani, au fost arestaţi preventiv, sub acuzaţia de lipsire de libertate în mod ilegal şi lovire sau alte violenţe, după ce au răpit-o de pe stradă pe concubina fiului bărbatului, pe care cei doi o acuză că l-ar înşela.

„Din investigaţiile efectuate a rezultat că la data de 4 noiembrie a.c., în intervalul orar 22:00-23:00, cei doi, în timp ce s-ar fi deplasat cu două autoturisme în localitatea Bujoreanca, ar fi blocat un alt autoturism în trafic, în care s-ar fi aflat o tânără, de 23 de ani. Ulterior, suspecţii ar fi coborât din autoturism, moment în care ar fi agresat-o fizic pe tânără şi ar fi constrâns-o să urce într-unul dintre autoturisme, împotriva voinţei sale, transportând-o la locuinţa bărbatului, din comuna Cojasca”, au transmis oficialii Poliţiei.

Surse judiciare au precizat pentru News.ro că femeia răpită este concubina fiului bărbatului. Ei au răpit-o de pe stradă, au dus-o la locuinţa lor şi l-au chemat şi pe concubinul femeii, pentru a avea o discuţie cu privire la relaţia dintre cei doi, tatăl şi fiica acuzând-o pe femeia de 23 de ani că îşi înşală partenerul.

A doua zi, cei doi au lăsat-o pe femeie să plece, aceasta mergând la Poliţie şi relatând cele întâmplate.

