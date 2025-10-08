Momentul în care șoferul unei autoutilitare pierde controlul volanului. Accident pe A1 surprins cu o cameră de bord

Pe Autostrada A1 București – Pitești s-a produs un accident, surprins de camera de bord a unui autovehicol. În acest moment circulația se desfășoară cu dificultate din cauza condițiilor meteo, informează Digi24.

Accident a avut loc pe Autostrada București – Pitești, la kilometrul 34. Din fericire, nu există victime.

În imaginile surprinse de o cameră de bord se vede cum autoutilitară cu remorcă aflată pe banda unu pierde controlul, ajunge pe banda doi și ulterior se lovește de parapedele despărțitor. Ulterior, în urma impactului și cel mai probabil în încercarea șoferului de a redresa mașina și ca urmare a balansului remorcii, autovehiculul ajunge pe banda de urgență.

Din fericire, mașinile care se aflau în spatele autoutilitarei au reușit să oprească la timp.

Cel mai probabil, incidentul a avut loc din cauza apei acumulate pe carosabil. Din acest motiv, politicii le recomandă șoferilor să adapteze viteza la condițiile meteo, chiar și pe autostradă, chiar și dacă șoseaua pare a fi liberă, totodată să evite pe cât posibil efectuarea depășirilor, deoarece există riscul de aquaplanare.

