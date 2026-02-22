Live TV

Video Momentul în care un camion încărcat cu bușteni cade în prăpastie, în apropierea stațiunii Păltiniș din județul Sibiu

un camion cu lemne cade in prapastie
Foto: Captură video Digi24

Scene șocante surprinse pe drumul către stațiunea Păltiniș din județul Sibiu. Un camion încărcat cu bușteni este filmat când cade în prăpastie. Vă avertizăm, sunt imagini care vă pot afecta emoțional.

Un camion încărcat cu lemne a căzut într-o prăpastie, imediat după ce a ieșit dintr-o curbă. Drumul era acoperit cu zăpadă.

Momentul a fost surprins de o cameră de bord. Până la sosirea salvatorilor, ceilalți șoferi i-au sărit în ajutor bărbatului care era la volanul camionului. Acesta a scăpat nevătămat.

