Video Momentul în care un camion încărcat cu bușteni cade în prăpastie, în apropierea stațiunii Păltiniș din județul Sibiu Data actualizării: 22.02.2026 17:48 Data publicării: 22.02.2026 17:44 Foto: Captură video Digi24 Scene șocante surprinse pe drumul către stațiunea Păltiniș din județul Sibiu. Un camion încărcat cu bușteni este filmat când cade în prăpastie. Vă avertizăm, sunt imagini care vă pot afecta emoțional. Final de februarie cu aer de primăvară: unde se vor înregistra temperaturi de până la 13 grade. Șefa ANM: „Să ne bucurăm” Alertă la reședința lui Donald Trump din Florida. Un bărbat înarmat a fost ucis de Serviciile Secrete Scandal pe aeroportul Otopeni, după ce doi pasageri cu un copil mic nu au fost lăsați să urce într-un avion spre Londra O primărie le-a pus gând rău proprietarilor care își închiriază apartamentele în regim hotelier, fără să le declare la Impozite Fetița aflată în moarte cerebrală după o operație de apendicită a murit. Avocata familiei acuză posibile erori medicale Omul care l-a învins pe Donald Trump Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO Vremea se încălzește, dar vin ploile Un camion încărcat cu lemne a căzut într-o prăpastie, imediat după ce a ieșit dintr-o curbă. Drumul era acoperit cu zăpadă.Momentul a fost surprins de o cameră de bord. Până la sosirea salvatorilor, ceilalți șoferi i-au sărit în ajutor bărbatului care era la volanul camionului. Acesta a scăpat nevătămat. Editor : Liviu Cojan Etichete: accident camion paltinis busteni prapastie judeţul sibiu camion cazut Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO... 2 Dronele ucrainene au distrus peste noapte trei sisteme de apărare aeriană rusești Tor-M1... 3 Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se numească „român” 4 Ce cred ucrainenii despre noua rachetă de croazieră românească Sahara, prevăzută cu... 5 Ambasadorul SUA Mike Huckabee spune că Israelul are un drept biblic de a prelua controlul...