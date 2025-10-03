Live TV

Video Momentul în care vântul puternic doboară un copac peste o casă, în București

Data publicării:
copac-casa-bucuresti-octombrie 2025
Sudul și estul țării sunt sub cod roșu și portocaliu de ploi și vânt. Foto: Captură video

Un copac a căzut vineri dimineață peste o casă din Sectorul 2, București. În plus, Capitala se află astăzi, 3 octombrie 2025, până la ora 23.00, sub cod portocaliu de intensificări ale vântului, conform meteorologilor.

Imagine cu momentul în care copacul cade peste casă au fost trimise de un telespectator Digi24. Acesta susține că a cerut încă din 2024 tăierea arborelui, însă până la acest moment nu au fost luate măsuri.

Până în această dimineață, pompierii de la ISU Bucureşti-Ilfov au avut 86 de intervenţii pentru a îndepărta efectele provocate de vântul puternic. Mare dintre acestea au fost pentru a îndepărta copaci căzuţi, care au avariat zeci de autoturisme.

76 de cazuri au fost înregistrate doar în Bucureşti: 60 pentru copaci căzuţi; 10 pentru elemente de construcţie desprinse şi şase pentru cabluri electrice afectate. În urma acestora au fost avariate 74 de autoturisme.

În Ilfov au fost 10 intervenţii: cinci pentru copaci căzuţi; trei pentru elemente de construcţie desprinse şi două pentru cabluri electrice afectate. Au fost avariate două autoturisme.

Amintim că sudul și estul țării sunt sub cod roșu și portocaliu de ploi și vânt, cu rafale de până la 90 km/h. Potrivit ANM, vremea va rămâne rece în acest weekend, iar abia de la mijlocul săptămânii viitoare temperaturile vor începe să crească treptat, ajungând din nou la 20–21 de grade.

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vacanța de toamnă pentru elevi. Foto Getty Images
1
Vacanță pentru toți elevii în octombrie. Când se termină primul modul de cursuri din anul...
o femeie cu un ceas arată spre ora 12
2
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu...
Vladimir Putin
3
Cum s-a transformat visul lui Vladimir Putin de demilitarizare a Ucrainei în cel mai mare...
small river after flood or storm. Aerial view, Romania
4
Cod roșu de inundații pe râuri din mai multe județe. Șefa ANM: Atenție maximă la...
N23 SOSIRE NICUSOR MACRON DINEU SUMMIT UE COPENHAGA VO 011025_00192
5
Nicușor Dan a participat la dineul organizat de regele Danemarcei la Copenhaga. Șeful...
FOTO ”Cea mai frumoasă femeie din lume”, de nerecunoscut! Internetul ”a explodat”: ”Mă distruge”
Digi Sport
FOTO ”Cea mai frumoasă femeie din lume”, de nerecunoscut! Internetul ”a explodat”: ”Mă distruge”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID282278_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
Patru șefi la doar 14 angajați, într-o direcție a Ministerului...
FED DECLARATII NICUSOR DAN 021025 FOCTR1_20946
Atacuri cibernetice, acțiuni secrete și propagandă. Ce conține...
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan: „La Constanţa este linişte, la Odesa cad bombele”...
sigla diicot de la intrarea in sediu
Un bărbat din Bistrița-Năsăud e acuzat că pregătea un atentat...
Ultimele știri
Director de la Apele Române: „Debitele râurilor încep să crească și trebuie să rămânem în stare de mobilizare”
„Pagube semnificative în Sectorul 2”, după furtună. Procedura prin care proprietarii de mașini avariate pot primi despăgubiri
Cum vrea UE să compenseze Raiffeisen Bank International pentru daunele plătite în Rusia și cum pot profita oligarhii ruși
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
oameni cu umbrele si pelerine, ploaie de toamna
Cât vor mai dura ploile și frigul în România. Prognoza meteo pentru luna octombrie
pompieri
Pompierii au intervenit în București în urma fenomenelor extreme: crengi pe carosabil și cabluri rupte
masini in piata victoriei din bucuresti
Nouă măsură pentru fluidizarea circulației în Piaţa Victoriei din Capitală: „Intersecţia rămâne liberă şi traficul se mişcă mai bine”
tevi din santier pentru reabilitarea rețelei de termoficare, în București
Avarie majoră la Termoenergetica, în Sectorul 2 al Capitalei: 400 de blocuri și Spitalul Fundeni au rămas fără apă caldă până sâmbătă
controale aeroport pasageri
Controale mai rapide pe marile aeroporturi. Ce spun românii despre ridicarea restricției privind lichidele în avion. Avertismentul SRI
Partenerii noștri
Pe Roz
Sfatul pe care Nicole Kidman l-a primit de la cea mai bună prietenă, Naomi Watts, după ce a cerut divorțul de...
Cancan
Doliu în televiziune! Prezentatoare TV în vârstă de 21 de ani, găsită moartă în casă
Fanatik.ro
Au scos documentul despre banii lui Călin Georgescu, folosiți în campanie. AEP i-a studiat trei luni dosarul...
editiadedimineata.ro
De ce rățușca de cauciuc te ajută să rezolvi problemele
Fanatik.ro
Transfer bombă! Nicolae Stanciu, împrumut în iarnă de la Genoa în SuperLiga?! „Sunt discuții! E un plan care...
Adevărul
George Simion, ținta ironiilor după ce şi-a anulat abonamentul la Netflix şi i-a îndemnat pe români la fel
Playtech
Cât consumă centrala termică pe gaz în funcție de mărimea locuinței. Exemplu de calcul pentru un apartament...
Digi FM
Monica Gabor, imagine rară alături de fiica Irina și de sora ei, Ramona. Fanii au reacționat imediat: „De...
Digi Sport
Întrebat despre Denis Alibec, Gigi Becali a răspuns sec, în PATRU cuvinte
Pro FM
Vara s-a terminat, dar nu și aparițiile incendiare ale Elenei Ionescu în costum de baie. Mix perfect de...
Film Now
Adam Sandler, favorit-surpriză la Oscar pentru „Jay Kelly”. Transformarea care l-a adus în atenția criticilor
Adevarul
Spoofing‑ul, escrocheria perfectă: cum ți se fură datele sau ți se accesează contul bancar. Chiar și...
Newsweek
Ce se urmărește prin trecerea tuturor pensiilor pe card? Ce acuzații halucinante se aduc băncilor?
Digi FM
O tânără de 27 de ani și-a pierdut viața după ce a adoptat o dietă extremă. Prietenii spun că ajunsese să...
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
Descoperirea făcută de o femeie după ce a salvat un câine care urma sa fie eutanasiat. Patrupedul are o rasă...
Film Now
Cum arată Mira Sorvino la 30 de ani de când a luat Oscarul pentru "Chemarea Afroditei". Blonda a fost pe...
UTV
Andreea Bălan și George Burcea, surpriză după cinci ani de la divorț. Foștii soți, fotografiați împreună cu...