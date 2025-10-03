Un copac a căzut vineri dimineață peste o casă din Sectorul 2, București. În plus, Capitala se află astăzi, 3 octombrie 2025, până la ora 23.00, sub cod portocaliu de intensificări ale vântului, conform meteorologilor.

Imagine cu momentul în care copacul cade peste casă au fost trimise de un telespectator Digi24. Acesta susține că a cerut încă din 2024 tăierea arborelui, însă până la acest moment nu au fost luate măsuri.

Până în această dimineață, pompierii de la ISU Bucureşti-Ilfov au avut 86 de intervenţii pentru a îndepărta efectele provocate de vântul puternic. Mare dintre acestea au fost pentru a îndepărta copaci căzuţi, care au avariat zeci de autoturisme.

76 de cazuri au fost înregistrate doar în Bucureşti: 60 pentru copaci căzuţi; 10 pentru elemente de construcţie desprinse şi şase pentru cabluri electrice afectate. În urma acestora au fost avariate 74 de autoturisme.

În Ilfov au fost 10 intervenţii: cinci pentru copaci căzuţi; trei pentru elemente de construcţie desprinse şi două pentru cabluri electrice afectate. Au fost avariate două autoturisme.

Amintim că sudul și estul țării sunt sub cod roșu și portocaliu de ploi și vânt, cu rafale de până la 90 km/h. Potrivit ANM, vremea va rămâne rece în acest weekend, iar abia de la mijlocul săptămânii viitoare temperaturile vor începe să crească treptat, ajungând din nou la 20–21 de grade.

