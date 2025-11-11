Monica Macovei, fost ministru al Justiției, despre pensiile magistraților: „Există demisia dacă nu iți mai convin condițiile de muncă”

Fost ministru al Justiției în perioada 2004 – 2007, Monica Macovei argumentează pe pagina sa de Facebook că expresia „drepturi câștigate” este o invenție din timpul mandatului său, când „s-a urmărit împiedicarea tăierii unor sporuri și scăderii salariilor si pensiilor în viitor” și că „există demisia dacă nu iți mai convin condițiile în care lucrezi”

„Nu exista teoria/principiul “drepturilor câștigate”. Expresia „drepturi câștigate” a fost inventată in 2005-2007 de câțiva membri CSM, atunci când, în magistratură, a început furia acordării de sporuri, unii altora, prin hotărâri judecătorești. S-a urmărit împiedicarea tăierii unor sporuri și scăderii salariilor si pensiilor în viitor. Nu se poate asta. Guvernele si Parlamentele pot elimina sau adăuga sporuri, pot scădea salariile și pensiile oricărei categorii profesionale din sistemul public, în mod justificat. Politica salarială este exclusiv atributul Guvernului și al Parlamentului”, explică Monica Macovei.

Un argument aiuritor

Macovei mai spune că prin „Independența justiției” nu ar trebui să se înțeleagă dreptul magistraților „de a face orice”. „Iar independența magistraților nu depinde de mărimea salariilor și a pensiilor, ci de dimensiunea morală și etică a fiecăruia dintre ei. Independența este o stare de spirit. Sistemul judiciar este organizat și funcționează în interes public”.

„Argumentul CSM -magistrații nu pot efectua și alte activități în paralel- este aiuritor. Nici avocații sau notarii nu pot fi magistrați în același timp. Oricum, după pensionare, multi magistrați intră în avocatură, notariat etc și cumulează pensiile speciale cu salariile, dovedind ca nu sunt epuizați și extenuați după activitatea din magistratură. Nu este acceptabil nici cumulul pensiei cu salariul, cât timp ambele sunt plătite din bani publici”, mai precizează Monica Macovei.

Fostul ministru al Justiției aduce aminte că în 2010, guvernul Boc a inițiat reforma pensiilor speciale pe principiul contributivității, iar CCR a decis că legea este constituțională. Apoi, guvernele următoare au readus însă pensiile speciale.

În acest sens este citat și un articol de presă din Digi24.ro.

Monica Macovei este sigură că guvernele viitoare vor modifica pensia magistraților la loc, admițând că actualul guvern reușește să modifice actuala lege. „Reformele dificile se fac rapid și dintr-o bucată”.

„Mai mult, explicația pentru termenul lung de tranziție induce ideea că magistrații de astăzi ar fi devenit judecători si procurori pentru a se pensiona la 47-50 ani cu o pensie la valoarea de astăzi și nu din vreo pasiune pentru ideea de dreptate. Ei bine, există demisia pentru situațiile în care nu iți mai convin condițiile din instituția în care lucrezi”, precizează Monica Macovei.

„În România, statul de drept, respectiv egalitatea în fata legii, separația și echilibrul puterilor au fost zdruncinate prin miile de decizii judecătorești prin care, în ultimii 20 de ani, judecătorii si-au dat unii altora sporuri, respectiv sume mari de bani care se reflectă în pensiile actuale. Procedând astfel, judecătorii care au dat asemenea hotărâri au stricat echilibrul democratic punându-se singuri deasupra guvernului și parlamentului, ca o putere absolută, ceea a dus la un dezechilibru constituțional”, încheie fostul ministru.

Editor : Sebastian Eduard